28年來最多11月颱 專家：未來一到兩週仍可能有

氣象達人彭啟明表示，在統計上1到12月都有颱風生成，不排除未來一到兩週內還有颱風再發展。（圖擷自氣象達人彭啟明臉書）

2019-11-21 10:05:18

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮指出，「鳳凰」颱風是今年11月的第5個颱風，創下了28年來颱風最多的月份。氣象達人彭啟明則表示，在統季上1到12月都有颱風生成，不排除未來一到兩週內還有颱風再發展。

針對昨日生成的鳳凰颱風，氣象局今上午指出，鳳凰颱風今天上午位於台灣東南方不到500公里的海面，但因颱風路徑持續往東偏，發布海警機率持續降低，不過考量到颱風路徑仍可能有變化，今天下午仍不排除還是有發布海警的可能性。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，「鳳凰」颱風是今年11月的第5個颱風，繼1991年11月份出現6個颱風後，此次也創下28年來11月最多颱風的紀錄。

天氣風險公司總經理彭啟明則在臉書發文指出，雖然本月持續有颱風生成，但是否與暖化有關聯，目前還無法立即驗證，不過在統計上，1到12月都有颱風生成，也曾有颱風罕見地在12月侵襲台灣，只是數量上較少，因為在大陸高壓主導下，暖濕的颱風遇到東北風，多數會減弱消散，影響台灣的機會也就明顯降低。彭啟明也說，由於西太平洋的擾動發展還頗活躍，不排除未來一到兩週內還會有颱風持續發展。

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