「鳳凰」逼近！今強度達顛峰 鄭明典：比較像颱風了

2019-11-21 10:12:38

〔即時新聞／綜合報導〕今年第27號颱風「鳳凰」已經來到台灣東南方海面，強度也略為增強，估計今為其強度最強時刻，中央氣象局原預估，今（21日）上午有機會發布海上颱風警報，但由於路徑偏東，暫時不發布，若「鳳凰」持續偏東偏北移動，也可能不發布警報。

據氣象局最新觀測顯示，輕度颱風「鳳凰」今早的中心位置位於北緯20.2度、東經125.0度，也就是在鵝鑾鼻東南方約470公里之海面上，過去6小時以時速8公里速度向北北西移動，移動速度有放緩、偏北的趨勢，「鳳凰」颱風強度略為增強，近中心最大風速來到每秒28公尺，結構趨於完整，氣象局認為今為「鳳凰」強度最為巔峰的時刻。

氣象局指出，上午不會發布海警，但下午到晚上仍不排除，今午後北部、東半部受到外圍環流影響，會有明顯的短暫雨，若路徑保持現況，或者持續往東，發海警機會逐漸降低，由於明天「鳳凰」將迅速減弱，可能直接減弱為熱帶低壓，陸上颱風警報暫時不列入考量。

氣象局副局長鄭明典指出，「鳳凰」現在型態比較像颱風了，其速度大減，應該是受到冷高壓的阻擋，目前正在醞釀轉向中，須持續觀察。

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