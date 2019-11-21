鳳凰颱風路徑持續東偏 氣象局仍不排除發布海警

氣象局說，鳳凰颱風發布海警機率降低，今明兩天北部東半部都會出現短暫雨勢。（記者蕭玗欣翻攝）

2019-11-21 09:48:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鳳凰颱風今天上午距離台灣東南方不到500公里的海面，中央氣象局表示，今天上午預報颱風路徑比昨天更往東偏，未來有遠離台灣趨勢，今天上午發布海上颱風警報機率降低，但仍不排除颱風路徑出現變化，今天下午還是有發布海警的可能性，要持續觀察。

據氣象局觀測，鳳凰颱風目前位於恆春東南東方485公里海面上，以時速13公里速度朝西北方向前進，目前仍維持輕度颱風的強度。氣象局預估，今天鳳凰颱風強度已達顛峰，未來受環境影響，強度將持續減弱。

請繼續往下閱讀...

氣象局說，雖然颱風路徑東偏，但今明兩天台灣仍受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區將有短暫降雨，尤其今天下半天過後雨勢會越晚越明顯，東北部要嚴防局部大雨發生。中南部則雲量增多，山區可能會出現飄雨。

至於週末天氣，氣象局預估，此時颱風強度減弱，對台影響也不如今明兩天，再加上微弱的東北風，北部、東半部僅剩局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，天氣狀況明顯好轉，北台灣甚至有機會透出陽光。

不過，下週一起新一波東北季風及鋒面報到，北部、東半部再轉為濕冷，中南部仍維持多雲到晴好天氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法