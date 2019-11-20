肺癌居癌症死亡率之首 醫師：不菸者要防肺腺癌

成大醫院病理部醫師朱彰堯指出，不吸菸者要注意是否有罹患肺腺癌的高危險因子。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-20 21:26:30

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院醫師指出，肺癌高居全世界癌症死亡率之首，也是台灣10大癌症死亡率第1名，雖在戒菸宣導下，有效降低與吸菸較相關的小細胞肺癌與鳞狀上皮癌比例，但我國肺癌發生及死亡率仍居高不下，原因在於與未吸菸較相關的肺腺癌，較易被忽略，提醒不吸菸者要注意有無肺癌家族病史、曾罹肺結核、肺慢性發炎等幾項高危險因子。

成大醫院病理部朱彰堯醫師表示，根據最新的2018年國人死因統計結果，肺癌占了總癌症死亡個案的19.2%，將近1/5，等於約每5位因癌症死亡的個案中就有1位是因肺癌過世，相當驚人；其主要原因是許多肺癌患者被診斷出時已經是第3或第4期，錯失早期治療的黃金時期，治療成效有限。

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朱彰堯說明，肺癌的發生與「吸菸」行為關係密切。據統計，吸菸者罹患肺癌的風險是未吸菸者的10倍，重度菸癮者更是高達60倍，另外，二手菸也會造成2倍的罹癌風險。所幸，在戒菸宣導下，我國已經有效降低與吸菸較相關的小細胞肺癌和鱗狀上皮癌的比例。

不過，朱醫師說，我國肺癌發生率及死亡率仍然居高不下，原因在於與未吸菸者較相關的肺腺癌，症狀比較沒有特異性，容易被忽略而延誤就醫時機，因此未吸菸者應特別注意是否有相關的高危險因子。

這些高危險因子包括（1）有肺癌家族病史者、（2）曾經罹患肺結核或是肺部慢性發炎疾病者、（3）長期暴露重金屬、石綿、放射線環境下者，須特別注意如有長期咳嗽、痰中帶血、胸悶胸痛、呼吸急促，或是有不明原因的厭食、體重減輕、虛弱易疲倦等肺癌相關症狀，都應該儘速就醫，以達早期發現、早期治療的成效。

對於肺癌的治療，朱醫師指出，主要分為「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」兩大類。小細胞肺癌主要是化學治療和放射線治療為主；而非小細胞肺癌根據病理型態，可再細分為腺癌、鱗狀上皮癌、大細胞癌及其他少見的類型。

朱彰堯說，早期非小細胞肺癌可以手術治療，晚期癌除了傳統化學治療，可以透過病理檢驗替患者選擇最適合的治療方式，如檢測是否有特定基因位點的突變或轉位，而有相對應的標靶治療藥物。我國健保於今年9月新增的ROS1陽性肺癌標靶藥物給付，還有今年4月健保開始給付8種特定癌別的免疫療法藥物中也包括肺癌，這2項新措施造福許多末期肺癌病患。

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