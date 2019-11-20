擺脫有害情緒 美研究：練習「感恩」效果最好

董氏基金會引述美國研究，指出感恩可有助於擺脫有害的情緒。圖為情境照。（資料照）

2019-11-20 21:19:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕感恩節快到，董氏基金會指出，一篇去年發表在《心理治療研究期刊》的研究指出，感恩可有助於擺脫有害的情緒，甚至對大腦有持久的影響，有情緒困擾的人，除了心理諮商外，練習「感恩」效果比單純諮商更好。

這項研究由印第安那大學、丹佛大學和密西西比大學醫學中心學者共同進行，研究對象為293名正飽受憂鬱及焦慮所苦，而尋求心理諮商的大學生。

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參與者隨機分配至三組，每組都會接受心理諮商，第一組被要求連續三週，每週寫一封感謝信給一個人；第二組則寫下最低落的想法及負面經驗；第三組則沒有任何寫作活動。

結果顯示，相較於其他兩組，寫感謝信組的參與者，在寫作活動結束後四週和十二週都呈現顯著較佳的心理健康狀況；第一組受訪者僅有23%將信寄出，但寫作活動對未送出信件者，仍有所幫助。

研究者也發現，寫感謝信的受試組別並非因為使用正向辭彙，而是使用較少呈現負面情緒語詞而有較佳的心理健康，顯示當下對他人感恩及祝福時，自然而然就比較難專注在負向經驗上，將注意力從負面情緒轉移。

研究者進一步以功能性磁振造影來測量寫過感謝信、及完全沒書寫者的大腦，發現寫感謝信者處在感恩經驗中時，大腦前額葉內側的激活程度更高，且在寫信開始三個月後才顯現，僅僅表達感激之情就對大腦產生持久的影響，隨著時間增長，可能有助於改善心理健康。

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇說，當完成感謝他人寫一封信時，回憶的經驗是充滿學習、感到自我成長、被愛、受照顧、同理接納等較正面的記憶，同時也引發正面情緒與大腦前額葉的活化。

她說，若回想的是挫折憂傷的事情，人們得提取負面經驗並再次經歷低潮，通常會感到不舒服或衍生其他負面感覺，而有逃避回憶、設法壓抑的行為。她說，這次實驗帶來好消息，藉由感恩就可重新檢視自身生活，甚至發現周圍人際的支持與關懷，幫助自己建立在愉悅幸福感中，在鳥日子中自我改變與調適，可利用這簡易方法幫助低潮朋友。

胡延薇提醒，除了專業的心理諮商或治療，更重要的是自己幫助自己，維持心理健康與自我照護。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，重複想不堪的、難過的，使自己不開心的事情或過往，再次陷入痛苦的經驗，從上述研究結果看起來是不智的。

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