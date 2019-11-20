籌備阿美族實驗學校 鶴岡國小傳統家屋落成

鶴岡國小全校17名學童總動員，比到場關心的貴賓人數還少，學生全部上場在新的文化廣場涼亭前跳傳統歌舞。（記者花孟璟攝）

2019-11-20 19:54:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉鶴岡國小「秀姑巒阿美族Olaw實驗小學計畫」獲教育部通過，今年是籌備期，將於明年7月1日原住民日揭牌，為此，學校申請「原住民重點學校─新校園運動」，搭建La luma'an家屋、文化廣場及動物圈養區、工作亭，今天在部落族人見證下舉辦落成祈福禮！

落成祈福禮由鶴岡國小所在地梧繞部落頭目黃源泉、屋拉力部落頭目宗德順主禮，現場準備米酒、紅糯米飯、麻糬、檳榔及荖葉、豬肉，由頭目滴酒敬禮mifetik，請祖靈前來享用，之後由頭目帶領下回到La luma'an家屋取火，點燃象徵傳承的火堆，期盼部落學童能承先啟後學習傳統文化。黃源泉頭目說，他期待原住民實驗學校可以好好傳承母語及傳統文化。

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鶴岡國小全校17個學生今天穿著傳統服飾盛裝打扮，以族語高唱歡迎歌及舞蹈。學生Calaw、Lafi都說，他們在家都有講母語，很期待以後在新的戶外文化廣場上課，最想學習用八卦網抓魚、瞭解以前阿美族沒有網子的時候怎麼捕魚、學做竹編的魚筌等等，認識自己傳統文化！

鶴岡國小畢業校友鄉民代表黃忠雄說，他對明年的實驗教育很期待，以後課程希望帶學生重返1975年廢校的安野分校，分校最多曾有5、60名學生，距離母校8公里，當年畢業典禮分校學生還要回母校一起辦，他願當嚮導帶孩子回分校遠足，聽山羌、山羊的叫聲。

校長謝明生說，鶴岡國小位於海岸山脈西側193縣道旁，學區內的梧繞、屋拉力都是秀姑巒阿美重要的部落，感謝前任校長孫秉棚的基礎，除了規劃提出秀姑巒阿美族Olaw實驗小學計畫，2017年藉由教育部推動的「原住民重點學校新校園運動」，興建La luma'an家屋，還獲得績優學校殊榮及350萬元經費，因此再接再厲推出第二階段的文化廣場、動物圈養區、工作休憩亭及文化特色教室改善、學習走廊等，未來新校園空間將結合校本課程及實驗學校的民族教育課程，不僅有校園內的語言、歷史傳說，傳統技藝課程，也將拉到河邊、山邊戶外，把耆老的傳統智慧傳承給小朋友。

鶴岡國小校園內有阿美族傳統家屋La luma'an，內有藤床、灶及獵物架等。（記者花孟璟攝）

鶴岡國小申請教育部的原住民重點學校新校園運動計畫，分成二期，今天全數落成，由梧繞部落頭目黃源泉進行點酒禮，向祖靈祈求平安。（記者花孟璟攝）

啟用點火儀式由梧繞部落頭目黃源泉帶領各界與會的校長、地方人士，進入家屋內的灶引火，再回到會場中央點火，代表智慧的傳承及延續。（記者花孟璟攝）

啟用點火儀式由梧繞部落頭目黃源泉帶領各界與會的校長、地方人士，進入家屋內的灶引火，再回到會場中央點火，代表智慧的傳承及延續。（記者花孟璟攝）

鶴岡國小申請原住民重點學校之新校園運動，在校園內搭建阿美族以竹子、黃藤、茅草為主要建材的家屋、文化廣場涼亭及動物圈養舍、生態池，將結合明年民族實驗學校的相關課程，傳承阿美族的生活智慧及技藝。（記者花孟璟攝）

鶴岡國小申請原住民重點學校之新校園運動，在校園內搭建阿美族以竹子、黃藤、茅草為主要建材的家屋、文化廣場涼亭及動物圈養舍、生態池，將結合明年民族實驗學校的相關課程，傳承阿美族的生活智慧及技藝。（記者花孟璟攝）

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