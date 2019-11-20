這座公墓夜景太迷人 約會「墓仔埔也敢去」

社頭鄉第6公墓風景視野佳，成為情侶看夜景秘境。（記者陳冠備攝）

2019-11-20 21:03:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉第6公墓位處八卦山脈半山腰，近瞰流星高鐵，遠眺彰化平原，加上靠山面水，成為安葬祖先絕佳風水寶地，由於「視覺」效果太好，竟有不少情侶跑來第6公墓約會，在靈骨塔前賞夜景，讓人驚呼「墓仔埔也敢去」。對此社頭鄉公所表示，第6公墓目前已打造南彰化第一座新建現代化禮儀廳，未來還要打造一處樹葬區，朝公墓公園化邁進，讓民眾約會墓仔埔也敢去。

社頭鄉公所生命禮儀管理所所長蕭錦華表示，社頭第6公墓從平面遠眺，就像一頂「官帽」，加上前有高鐵軌道，被民間解讀為「官帶在身」，因此盛傳先人葬此地，子弟會當官，該處不只風水佳，連風景也迷人，沒有一般公墓陰森感，曾有民眾到此拍攝婚紗照，最近值班也發現，入夜後常有情侶到此看夜景。

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蕭錦華說，目前彰化縣境內只有彰化市、田中鎮有殯儀館，但田中殯儀館僅有2間簡易禮儀廳，不便民眾舉辦告別式，南彰化鄉親若遭逢親友過世，只能選擇在家裡搭棚治喪，有鑑於此，社頭鄉公所籌募了4千多萬打造一座現代化禮儀廳，設有1大廳4小廳，內有空調、投影設備、電子輓聯等現代化設施，預計年底完工，明年就能啟用，民眾到此舉辦告別式，也能遠眺景色，紓緩悲傷情緒。

社頭鄉公所成立生命禮儀廳，提供民眾舉辦告別式等治喪事宜。（記者陳冠備攝）

社頭鄉公所有意將公墓旁閒置土地規劃為一處樹葬區。（記者陳冠備攝）

社頭鄉第6公墓風景視野絕佳，成為情侶約會的新秘境。（記者陳冠備攝）

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