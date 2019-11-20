預報大修！「鳳凰」改走東部外海 颱風警報發布關鍵是這點

2019-11-20 16:41:41

〔即時新聞／綜合報導〕今年第27號颱風「鳳凰」（Fung-wong，香港提供）今（20日）上午生成，原先預估鳳凰未來將進入巴士海峽，不過下午包含台、日等氣象機構紛紛翻盤，大幅東調，認為鳳凰將從東部海域北上，氣象局不排除發布海上、陸上颱風警報，但屆時需看鳳凰是否仍能維持颱風強度而定。

根據中央氣象局觀測顯示，輕度颱風「鳳凰」今下午的中心位置位於北緯17.7度、東經127.4度，也就是在鵝鑾鼻東南方海面上，過去以每小時35公里速度，高速向北北西前進，氣象局預估「鳳凰」短期內有略為增強的空間，但48小時後將減弱為熱帶性低氣壓，日本氣象廳最新預報也認為鳳凰將北轉。

天氣風險分析師吳聖宇表示，根據最新東部海域北上預測顯示，鳳凰最接近的時間點在週五到週六（22-23日）之間，不過由於台灣附近的垂直風切偏強，鳳凰接近東南方海域後，強度可能明顯減弱，降為熱帶性低氣壓的機會高，是否發布颱風警報仍要觀察。

吳聖宇表示，鳳凰颱風周圍的環境會讓它大部分的暖濕水氣集中在颱風東側並趨向琉球一帶，颱風中心西側的水氣較少，若颱風結構減弱快，對於台灣陸地影響會更小一點，但週五到週六之間台灣北部、東北部、東部仍會受到外圍環流影響，而有短暫陣雨機會，後續仍有變化調整的可能性，週日鳳凰北上遠颺，天氣可望好轉。

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