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罕見11月颱風警報？ 專家：「鳳凰」路徑有點危險性

鳳凰颱風預估在週五（22日）進入巴士海峽後，有接近台灣南部陸地的可能性。（中央氣象局）

鳳凰颱風預估在週五（22日）進入巴士海峽後，有接近台灣南部陸地的可能性。（中央氣象局）

2019-11-20 13:13:53

〔即時新聞／綜合報導〕先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今（20日）上午增強為今年第27號颱風「鳳凰」（Fung-wong，香港提供），未來將進入巴士海峽，距離台灣相當接近，氣象局不排除有直接影響台灣可能性，專家也表示：「路徑看起來有點危險性」

據氣象局觀測顯示，輕度颱風「鳳凰」今早的中心位置位於北緯16.0度、東經128.3度，也就是在鵝鑾鼻東南方1040公里之海面上，以每小時28公里速度，向西北進行。七級風暴風半徑80公里，氣象局預估「鳳凰」未來還有略為增強的空間，週五（22日）進入巴士海峽後，有接近台灣南部陸地的可能性，不排除有直接影響台灣可能性。

天氣風險分析師吳聖宇表示，鳳凰進入巴士海峽後，可能因為環境不佳而迅速減弱，等到颱風真正接近台灣時可能降到熱帶低氣壓或更低強度，不過其路徑上也還有變化空間，不排除來到東南部海面後，有北轉沿著東部外海北上機會。

吳聖宇強調，這樣的路徑「看起來有點危險性」，但是屆時颱風強度可能減弱很快，要不要發布海上颱風警報，對氣象局來說也非常頭痛。

上一次11月發布颱風警報的颱風為2007年第23號颱風「米塔」，其於11月26日、27日進入巴士海峽時，氣象局曾短暫發布海警，至於11月陸警則要追溯到2003年的「米勒」颱風。

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