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鳳凰颱風最快今生成 下週再一波東北風南下

氣象局指出，今日減弱為輕颱的海鷗颱風，今日可能再減弱為熱帶低壓。目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今日有機會增強為今年第27號颱風「鳳凰」。（圖擷自氣象局）

氣象局指出，今日減弱為輕颱的海鷗颱風，今日可能再減弱為熱帶低壓。目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今日有機會增強為今年第27號颱風「鳳凰」。（圖擷自氣象局）

2019-11-20 09:08:58

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今日有機會增強為今年第27號颱風「鳳凰」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也指出，菲律賓東方海面熱帶低壓有持續發展成第27號颱風鳳凰的機率，至於下週又會有另一波東北季風南下，屆時氣溫又會在下降，並為迎風面帶來降雨。

今明兩天受東北季風持續影響，北部、東半部仍是濕涼天氣，迎風面持續有局部雨，氣象局於今凌晨也持續對北北基宜發布大雨特報，人工測站最低溫則是出現在蘇澳的16.8度，自動測站為桃園市茶改場的15.5度。

氣象專家吳德榮則指出，今晨大台北平地最低溫大約16度左右，中南部因雲量增多、無輻射冷卻效應，低溫大約在17、18度。明日隨著冷空氣逐漸減弱、氣溫緩升，北台灣將由微冷轉濕涼，週五至週日則是氣溫回升、中、低層水氣仍多。不過下週一二隨著有另一波東北季風南下，氣溫將再下降、迎風面也持續有降雨。

至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，吳德榮指有持續發展成第27號颱風「鳳凰」的機率，未來亦將朝呂宋島北端前進；氣象局則說，今日就有機會增強為颱風，路徑將與海鷗颱風類似，未來可能會為台灣帶來一些水氣。至於今日減弱為輕颱的海鷗颱風，今日可能再減弱為熱帶低壓。

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