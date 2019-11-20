鷗走鳳來！「鳳凰」颱風生成 週五接近台灣東南海面

2019-11-20 09:51:04

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今（20日）上午增強為今年第27號颱風「鳳凰」（Fung-wong，香港提供），未來將進入巴士海峽，可能靠近台灣，其外圍環流將為迎風面帶來降雨。

根據日本氣象廳的觀測顯示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今（20日）上午增強為「鳳凰」颱風，鳳凰颱風目前的位置在北緯16.1度、東經128.2度，以每小時20公里速度，向西北前進，預估未來中心將進入巴士海峽，週五（22日）最接近台灣；至於第26號颱風「海鷗」受到冷空氣摧殘，今早在呂宋島北方減弱為熱帶低壓。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風移動速度很快，明天就會進入巴士海峽，目前環境尚可發展，颱風有進一步增強可能性，未來距離台灣相當接近，有可能靠近，至於颱風是否襲台以及影響程度在未來36小時值得密切觀察。

天氣風險公司指出，鳳凰颱風將比海鷗颱風更接近台灣，各家數值模式顯示週五時颱風將接近台灣東南方海面，颱風走到台灣東南方海面後，預報則出現分歧，部分預報繼續西行前往巴士海峽，另一派則認為從台灣東部外海北上。

天氣風險公司強調，台灣目前進入深秋，大致上在東北季風的保護範圍，即使鳳凰颱風接近台灣，強度、範圍及影響程度都會很有限，不過由於颱風的環流不大，模式掌握的不一定準確，接下來2天還需要仔細觀察。

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