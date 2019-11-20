4縣市大雨特報！ 桃園以北今氣溫回升有限

今日白天高溫較昨日回升，但桃園以北及宜蘭回升有限，高溫只有20、21度，其他地方則在24度以上。（資料照）

2019-11-20 06:50:05

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續受東北季風影響，北部及東半部仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北東側及宜花的降雨機率較為偏高，而宜蘭、基隆北海岸及大台北山區也有機會發生局部大雨；中南部雲量仍多，南部地區及中部山區偶有零星飄雨的機會。中央氣象局也在今日凌晨3點35分針對北台灣及東北部發布大雨特報，示警範圍包括基隆市、台北市山區、新北市山區及北海岸、宜蘭縣。

今日溫度方面，各地清晨仍偏涼，中部以北及宜花低溫約17、18度，其他地方則在20到22度，白天高溫較昨日回升，但桃園以北及宜蘭回升有限，高溫只有20、21度，其他地方則在24度以上，中南部可以來到27、28度左右，中南部日夜溫差再度變大。

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空氣品質部分，迎風面竹苗以北及東半部擴散條件較好，空氣品質多為良好等級，雲嘉南以南受地形因素限制，擴散條件稍差，污染物易累積；雲嘉南沿海地區午後須留意地表揚塵影響空氣品質；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週四、週五（21日、22日）東北季風稍減弱，氣溫逐步回升，偏東風配合南方熱帶系統提供的水氣，東半部及北部地區降雨機率高，其中東北部有機會發生局部大雨，中南部雲量偏多山區有零星短暫雨。

週六、下週日（23日、24日）偏東風漸轉東南風，氣溫持續回升，各地白天都較為舒適溫暖；南來水氣有機會離開台灣，降雨減少，但北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 20 20 ~ 28 22 ~ 27 19 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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