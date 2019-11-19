政大羅家倫國際漢學講座 余英時、王德威22日開講

政治大學今年成立「羅家倫國際漢學講座」，11月22日首度開講。（圖擷取自國立政治大學臉書）

2019-11-19 16:37:34

〔中央社〕政治大學今年成立「羅家倫國際漢學講座」，11月22日首度開講，中央研究院院士余英時、王德威將發表演說，漢學講座未來還將提供獎學金，鼓勵各國碩博士生來政大研究。

政大今天舉行記者會，宣布羅家倫國際漢學講座將於11月22日首度開講，位於校內達賢圖書館的羅家倫講堂當天也將舉行啟用儀式。

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已故教育家、「五四宣言」起草人羅家倫曾擔任中央政治學校（政治大學前身）教育長，羅家倫珍藏的1.3萬冊藏書，在2014年由羅家倫的女兒羅久芳、羅久華捐贈給政大，兩人更慨捐200萬美元（約新台幣6000萬元）給政大。

政大校長郭明政表示，他一直希望政大能成為漢學中心，但這必須要有錢、有書、有人、有地方，感謝羅家倫的女兒慷慨捐贈藏書和經費，加上企業界響應、教育部高教深耕計畫補助及校內教師支持，因而促成羅家倫國際漢學講座成立。

羅家倫國際漢學講座每年將聘講座教授主持人1名、客座教授3名，為期1年，並邀國際漢學知名學者蒞校演講、指導研究。郭明政指出，羅家倫國際漢學講座每年還會提供獎學金給10至20名學生，鼓勵各國研讀國際漢學的碩博士生來政大研究，希望把學術輸入轉為輸出，展現台灣優勢。

獲聘為羅家倫國際漢學講座首任講座主持人的中央研究院院士王德威表示，漢學來自於西方18世紀末期，展開對中國地理山川風土人情的研究，以非華裔觀點來看待廣義的中國文化，漢學在19、20世紀曾一度式微，直到近年又再度復興。

王德威指出，以台灣今天立足於世界的位置，對漢學進行前瞻性研究，這是很有意義的創舉，而政大有充沛的人力資源，加上羅家倫家族和企業的支持，以學術基礎作為延伸點，藉此促成知識領域的再造，也希望未來能夠朝國際化面向邁進。

羅家倫國際漢學講座訂於11月22日首度開講，政大將進行全球直播，名譽講座、中央研究院院士余英時會以錄影方式演講「從科學民主到人文民主」，講座主持人王德威則會發表「危機時刻的知識分子」專題演說；另外，王德威還將於12月6日、19日安排兩場系列演講。

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