五四運動百週年 中央大學憶羅家倫

2019-03-04 19:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕100年前中國發生「五四運動」，帶來社會新文化等重大改革，該運動命名者，就是中央大學前校長羅家倫，為紀念前校長，該校決定今年舉辦研討會及國際論壇，感念、懷憶先哲。

中央大學校長周景揚表示，羅家倫是學校在中國時期在任最久的校長，與台大前校長傅斯年是好友，且年紀輕輕30幾歲就上任，並在任內開創了「黃金10年」，讓學校在當年戰爭的動亂時期，成為規模最大、最完整的大學。

中央大學文學院長李瑞騰表示，羅家倫在1919年的五四運動中，僅是1名北京大學學生，但卻當起運動的主要發起者，還臨危受命僅花15分鐘就起草「北京全體學界通告」，並在報章發表〈五四運動的精神〉一文，首次使用「五四運動」一詞，成為命名者。

對此，周景揚表示，今年碰上五四運動100週年，為了紀念羅家倫，決定將從4月下旬起舉辦研討會，探討「羅家倫與五四運動」，更擬邀請中國、香港的大學，以及台灣大學等6校，共同重返五四現場，探索歷史真相。

李瑞騰還說，早期國民黨與中共內戰，導致國民政府遷台，不少大學也跟進，如交通大學、清華大學等，因此現今兩岸部分學校「鬧雙包」，只能在校名前另冠地名，但當時身處南京的中央大學卻因「中央」與蔣介石緣故，被中共拆開各學院，再與其他學校合併，包含南京大學、復旦大學等，但也讓台灣的中央大學成了唯一僅有。

周景揚則回憶，羅家倫的女兒羅久華，也繼承其父的無私與宏觀，羅甚至要求女兒「要花自己賺的錢」，因此羅女雖繼承部分遺產，卻把金錢回捐給學校，還成立講座邀請當代具影響力學者來台，或頒發年輕傑出研究獎等，獎勵人文社會科學領域的優秀學者等，持續幫助學校。

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