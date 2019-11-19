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屏東公園變漂亮 耶誕燈飾試燈民眾搶先看

屏東公園的耶誕燈飾開始佈置了（記者葉永騫攝）

屏東公園的耶誕燈飾開始佈置了（記者葉永騫攝）

2019-11-19 15:23:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕1年1度的屏東公園耶誕活動即將開始，各種耶誕燈飾已經佈置在現場，晚上進行試燈時許多民眾搶先到場拍照，也讓耶誕氣氛更加濃厚。

今年的耶誕活動縣府推出14大浪漫燈飾於11月29日點燈，近日進行佈置的工作吸引了許多民眾到場觀賞，除了漂亮的燈飾外，還有「屏東下雪了」、「聖誕老人來送禮」、「親子氣球表演」、「親子魔術秀」等活動。

屏東公園變漂亮了，耶誕燈飾測試吸引了民眾觀賞（記者葉永騫攝）

屏東公園變漂亮了，耶誕燈飾測試吸引了民眾觀賞（記者葉永騫攝）

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