新竹巨城耶誕樹點燈 民眾搶拍打卡

新竹巨城Big City 晚間在1樓噴水池廣場舉行耶誕樹點燈儀式。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-16 21:08:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹巨城Big City 迎接2019週年慶，暖身活動登場，晚間在1樓噴水池廣場舉行耶誕樹點燈儀式，與民眾一起點亮幸福城市最閃亮的耶誕樹！

Big City耶誕樹今年大玩繽紛樂，一顆顆色彩飽滿的鮮豔花球圍繞樹上，立體感十足的彩色耶誕樹搭配薑餅屋、巨型耶誕球等多樣造景與大型耶誕公仔藏身在廣場四周，打卡美景盡收眼底。

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今年點燈儀式主題為「台灣之光回娘家」，開場由國際街舞大賽的常勝軍KGB舞團打頭陣，高超的地板動作精準搭配節奏，全球排名第八的街舞表演令人熱血沸騰；中場表演則是成軍8年征戰世界，拿下多座國際冠軍的苗栗縣後龍國小扯鈴隊，帶來LED夜光花式扯鈴表演，傳統民俗技藝與現代科技的完美結合，看得現場民眾大呼過癮。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城在乎對社會的回饋與貢獻，建構一個世代交流文化傳承的平台，讓消費者到巨城不只是購物，還能接觸國際級各式精彩展演，認識更多藝文團體並給予支持。Big City 耶誕樹正式亮燈閃耀繽紛，也預告週年慶也將於28日起展開。

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