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首頁　>　生活

牛脫逃？彰化縣政府出現1頭活乳牛 原來是…

身穿乳牛裝的小朋友看到了乳牛，又驚又喜。（記者張聰秋攝）

身穿乳牛裝的小朋友看到了乳牛，又驚又喜。（記者張聰秋攝）

2019-11-19 16:12:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕怎麼來了1頭活牛？彰化縣政府中庭今天出現1頭黑白相間的小乳牛，一群身穿乳牛裝的小朋友看到了乳牛又驚又喜，原來，這隻小乳牛是應縣府安排，由飼主「牛爸爸」帶來當「貴客」，為行銷乳牛節的記者會創造亮點，乳牛活蹦亂跳，果真吸睛。

彰化縣政府和芳苑鄉農會等單位，將於11月22、23日在芳苑鄉普天宮舉辦「彰化乳牛節」活動，2天活動首日靜態的展示，第2天多個社團加入安排動態娛樂，有表演，也有免費乳品及農畜產品品嚐活動，更有趣味闖關遊戲，以及彩繪乳牛公仔、彩繪雞蛋等DIY活動和乳製品簡易教學，活動一籮筐。

縣長王惠美、芳苑鄉農會總幹事謝介民、行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所長蕭振文等人，今天一起為活動暖身，王惠美現場試餵小乳牛喝牛奶，小朋友目睹場景，看得入迷，「好可愛喔！」小朋友說，每天喝鮮奶，不覺得奇怪，乳牛喝牛奶倒是第1次看到，好有趣！

彰化縣乳牛的產乳量全國第1，平均全台每4罐牛奶就有1罐來自彰化，全縣乳牛飼養戶計109戶，飼養乳牛約2萬9000頭、泌乳牛約1萬3000頭，年產乳量逾10萬公噸，全台最大乳牛場出現在芳苑鄉。

好萌喔！彰化縣政府中庭今天出現1頭黑白相間的小乳牛，身穿乳牛裝的小朋友，看到小乳牛，感到驚喜。（記者張聰秋攝）

好萌喔！彰化縣政府中庭今天出現1頭黑白相間的小乳牛，身穿乳牛裝的小朋友，看到小乳牛，感到驚喜。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美當場示範餵小乳牛喝牛奶。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美當場示範餵小乳牛喝牛奶。（記者張聰秋攝）

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