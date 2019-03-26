彰化福興全國首見「乳牛橋」 黑點畫太小差點變「大麥町橋」

2019-03-26 17:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國首見的「乳牛橋」，當然就在彰化縣福興鄉「乳牛彩繪村」！不只是畫上乳牛的斑紋，在橋上就可以聽到一旁乳牛場所傳來的哞哞叫聲！

「差一點『乳牛』就變成『大麥町』！」福寶村長黃耀輝笑著說，當初是因為去年底福寶橋要整修，決定彩繪橋墩，讓福寶橋也成為網美打卡的景點，既然福寶村是全國最大的酪農專區，橋墩當然要彩繪成乳牛斑紋，變身為「乳牛橋」。

只是剛開始彩繪，乳牛黑色斑紋畫得太小，「畫乳牛不成反成大麥町」，村民人人都說「這不是乳牛！」緊急把乳牛斑紋變大，變成不規則狀，才真正變身為「乳牛橋」。

黃耀輝今天與福興鄉長蔣煙燈、縣議員黃俊源一起再幫乳牛橋進行最後的上色與修改；蔣煙燈表示，真是非常有創意，福寶以飼養乳牛聞名全台，透過彩繪牆面讓沿海村落都鮮活起來，如今連「福寶橋」都變成「乳牛橋」，真是非常有彰化福興！

黃耀輝說，「乳牛橋」變身作業總共花了3個月時間，用了30多桶油漆，全村志工都投入彩繪，也有善心人士贊助部分油漆費用，終於完成全長約200公尺的「乳牛橋」彩繪大業！

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