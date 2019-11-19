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中市府估台灣燈會人次1500萬 議員批：交通局竟估不到500萬

市議員江肇國（右3）指出，台灣燈會賞燈人次，觀旅局與交通局估算數字竟差距1000萬。（記者張菁雅攝）

市議員江肇國（右3）指出，台灣燈會賞燈人次，觀旅局與交通局估算數字竟差距1000萬。（記者張菁雅攝）

2019-11-19 14:05:25

〔記者張菁雅／台中報導〕2020台灣燈會在台中，台中市政府估計賞燈人次達1500萬。市議員江肇國、何敏誠等人今日指出，根據交通局的燈會交通疏運計畫，主展區與副展區合計僅445萬人次，中間落差高達1000萬人次，這是估算保守還是唱衰燈會？台灣燈會恐將成為史上最冷清燈會。交通局則解釋，參觀人次不等於交通疏運人次，兩者定義不同。

民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、周永鴻、何敏誠、李天生、林德宇、邱素貞進行聯合質詢，江肇國表示，台中市政府承辦2020台灣燈會，市長盧秀燕多次喊出1500萬賞燈人次、創造150億元觀光產值，但歷年台灣燈會展期多為13至17天，台中市刻意提早點燈，將展期拉長到65天，預估賞燈人次1500萬和歷年燈會大同小異，沒有增加，顯然對自己主辦的燈會沒有信心。

江肇國指出，根據交通局的台灣燈會整體交通及疏運計畫，推估后里展區平日10萬人次、假日20萬人次；文心森林公園展區平日3萬人次、假日6萬人次，65天展期2園區總計僅445萬人次，與盧市長高喊的1500萬人次相比，中間高達1000萬人次的落差，是估算保守還是唱衰燈會？如果賞燈人次不到500萬人，不但將是史上最冷清的燈會，更會是史上最丟臉的燈會。

何敏誠也說，賞燈人次出現如此大差距，不是交通局太嚴謹，就是觀旅局太膨風。

對此，觀旅局長林筱淇表示，台中市曾承辦2003年及2015年羊年燈會，分別吸引640萬及1375萬參觀人潮，而2020台灣燈會為台中市三度主辦，后里園區主展區展期16天，文心森林公園副展區長達65天，整體舉辦時間較長，合理預估將吸引1500萬參觀人次。

交通局長葉昭甫則指出，參觀人次不等於交通疏運人次，兩者定義不同。交通疏運人次必須考量疏運接駁能量、場地、周邊交通環境等，並參考歷年燈會接駁經驗，專業評估後預估為500萬人次，交通局會妥善處理各項交通疏運措施。

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