南方澳斷橋》再提懲處名單 港務公司：多位中高層主管

南方澳斷橋再提懲處名單。（資料照）

2019-11-19 10:34:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南方澳跨港大橋斷裂，港務公司本月初提交的懲處名單遭代理董事長黃玉霖退回，要求究責應回溯至大橋完工後的21年間的涉及人員。黃玉霖今天表示，他已收到該份檢討名單，預計本週五前會報部，但不願透露懲處名單，僅表示人員以主管為主。港務公司也表示，不會只有基層人員，斷橋問題也涉及中高層長官。

南方澳跨港大橋斷裂意外釀6死，交通部長林佳龍及黃玉霖對先前港務公司提交的懲處名單坦言非常不滿意，要求港務公司退回重擬。

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黃玉霖表示，他已經收到新的懲處名單，這份名單和檢討報告是由交通部航政司、人事處和港務公司共論出來的，他還沒看完，但一定會在本週五前報到交通部。確切懲處名單要以部長林佳龍核定後為準。

對於外傳這份名單包含歷任港務公司董座及總經理，黃玉霖不願透露細節，只表示都是以主管級人員為主。

港務公司發言人王派峰表示，按交通部級董事長黃玉霖只是，新名單回溯至21年前大橋完工後到意外發生期間，所涉及的主管職人員。

王派峰表示，這份名單主要是依據民國87年宜蘭縣政府施工完後將橋樑移交給基隆港務局，未建立橋樑完整檢測制度，以及101年基隆港務局改制為台灣港務公司後未能察覺特殊橋梁的檢測需求進行檢討。

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