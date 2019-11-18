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水中有會游泳的拖把？ 網友看完影片直呼太可愛了

一個疑似「拖把」的東西飄浮在河中，近看卻發現竟然是一隻狗，吸引許多網友關注！（圖片擷取自「komondorhanga」IG）

一個疑似「拖把」的東西飄浮在河中，近看卻發現竟然是一隻狗，吸引許多網友關注！（圖片擷取自「komondorhanga」IG）

2019-11-18 23:27:07

〔即時新聞／綜合報導〕許多網友會透過IG分享自己與寵物的互動，日前立陶宛一名網友在IG上分享一段有趣的短片，從影片中可以看到一個疑似「拖把」的東西飄浮在河中，近看卻發現竟然是一隻狗！

綜合媒體報導，住在立陶宛的女子Gintarė Bertauskienė因為小時候收到一張可蒙犬的明信片，便夢想未來要擁有牠。長大順利飼養了一隻可蒙犬的Hanga。Gintarė也經常在IG上發文分享愛犬Hanga的日常照片以及有趣的互動。日前愛犬Hanga游泳的畫面因為太像「拖把」，曝光後在網路上一砲而紅。

許多網友看到影片後直呼太可愛了，紛紛留言「不誇張，這段影片我可以重看100次」、「誰把拖把亂扔在河裡」、「牠的泳姿好優雅，完全不像狗」。但也有許多人表示這種狗容易髒且不好照顧。對此，Gintarė表示自己是一名寵物美容師，所以定期整理愛犬的毛髮完全不是問題。

可蒙犬，又名「匈牙利牧羊犬」，因其毛長得像拖把，亦有「拖把狗」之稱，為古老犬種之一。因為品種相當稀有，因此Hanga也是全立陶宛唯二的可蒙犬。

可蒙犬Hanga趴在地上，神似拖把或地毯。（圖片擷取自「komondorhanga」IG）

可蒙犬Hanga趴在地上，神似拖把或地毯。（圖片擷取自「komondorhanga」IG）

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