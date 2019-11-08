廚神女兒秒換新男友？ 高登回覆傻眼飆髒話：Wtf...

廚神高登在IG放上與寶貝女兒合照，慶祝女兒生日。（圖片擷取自IG「gordongram」）

2019-11-08 23:59:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名廚神高登·拉姆齊（Gordon Ramsay）的女兒瑪蒂達（Matilda Elizabeth Ramsay，暱稱Tilly）在今天（8日）度過18歲生日。爸爸高登在凌晨0時準時在IG送上生日祝福，沒想到卻看到女兒Tilly在昨日曬出與新男友的合照，忍不住在底下留言「Wtf（What the fXXk）？」

高登會那麼驚訝不是沒有原因，上個月高登才於節目中表示女兒Tilly正在與同為廚師的吉諾（Gino D'Acampo）的兒子盧西亞諾（Luciano）約會，而今天在女兒貼文PO出的男子照片，卻不是盧西亞諾，而是另一名男子。而Tilly的哥哥傑克（Jack）發現老爸崩潰的留言後，也在貼文底下開玩笑留言「審問時間」。

請繼續往下閱讀...

一家人逗趣的互動PO出後，引起許多網友熱議。有Tilly的朋友在底下留言「是真正的男朋友，甜心？」Tilly則回覆「真的而且是唯一」，瞬間打臉老爸先前於電視節目的言論。

對此，盧西亞諾的爸爸吉諾也按讚該貼文，並回覆「他們彼此認識已有幾年了。我不想多作解釋，因為這不是我的事。」

高登·拉姆齊（Gordon Ramsay）是全世界知名度最廣的料理名人之一，共獲得了16顆米其林之星，因毒舌、出口成髒的形象，被譽為「地獄廚神」。不過遇到女兒的感情事，就像一個普通的父親一般束手無策。

廚神高登的女兒昨日曬出與男友的合照。（圖片擷取自IG「tillyramsay」）

看到女兒交男友的高登忍不住在底下留言「Wtf」。（圖片擷取自IG「gordongram」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法