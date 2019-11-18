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淡水中正美食廣場改裝 即起開幕美食8折限量優惠

2019-11-18 20:25:15
新北市副市長吳明機今天以直播方式，至現場品嚐市場美味及體驗友善服務外，並逐一發送開幕發財金給攤商。（記者陳心瑜攝）

新北市副市長吳明機今天以直播方式，至現場品嚐市場美味及體驗友善服務外，並逐一發送開幕發財金給攤商。（記者陳心瑜攝）

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水中正美食廣場歷經長達7個月的整體改造，今天以全新面貌重新開幕。新北市副市長吳明機今天以直播方式，至現場品嚐市場美味及體驗友善服務外，並逐一發送開幕發財金給攤商。市場更限量販售1500份、價值300元的美食消費券，8折價240元，售完為止。

吳明機表示，淡水中正美食廣場位於淡水商圈的中心點，透過市場改造計畫，結合美學和在地文化，打造兼具現代、衛生安全、智慧科技與觀光的市場，也透過開幕慶活動，邀商圈聯合促銷，串連商圈與市場。

淡水中正美食廣場自治會長王黎華表示，市場以前因特色不明顯、友善設施不足，不受顧客青睞，這次改造後煥然一新，看見小朋友開心的與入口意象合影，以及遊客進入市場歇腳用餐時的滿足笑容，就知道7個月等待是值得的。

淡水中正美食廣場歷經長達7個月的整體改造，今天以全新面貌重新開幕。（記者陳心瑜攝）

淡水中正美食廣場歷經長達7個月的整體改造，今天以全新面貌重新開幕。（記者陳心瑜攝）

市場處表示，市場改造計畫以淡水在地象徵「舢舨船」及多樣必吃「特色美食」為主題，設計吸睛的入口意象及AR互動，更設計多國語言指標與菜單、友善空間及哺乳室，讓國內外旅客都能舒適品嚐淡水好料。

市場處表示，淡水中正美食廣場販售面額300元的禮券，售價240元，分為2張50元、2張100元，不找零。除了美食廣場推出的300元美食消費券8折賣的優惠外，鄰近的淡水商圈也祭出優惠一同共襄盛舉，至12月底前，「醍醐大師」來店消費滿千送精美禮品、「美美鮮果汁」新鮮西瓜汁3杯只要100元，其他果汁買5送1等，詳細優惠資訊可至「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁 查詢。

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