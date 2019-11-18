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高雄原鄉那瑪夏幸福小黃上路 單趟車資就省上千元

高雄原民區那瑪夏幸福小黃今天上路，交通部公路總局和高市交通局熱鬧舉辦通車典禮。（公路總局提供）

高雄原民區那瑪夏幸福小黃今天上路，交通部公路總局和高市交通局熱鬧舉辦通車典禮。（公路總局提供）

2019-11-18 21:49:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄原民區那瑪夏距離市區遙遠，民眾搭計程車往返旗山車資動輒上千元，高市交通局攜手交通部公路總局開辦偏鄉幸福小黃，單趟車資只要24元，今天熱鬧舉辦通車典禮。

公路總局副局長黃運貴今天在那瑪夏幸福小黃通車典禮指出，繼旗山、杉林、甲仙、美濃、茂林、桃源等地推出幸福小黃後，那瑪夏區的幸福小黃也終於克服萬難上路，目前全國已有幸福公車58條路線，幸福小黃有59條路線，其中，那瑪夏幸福小黃共4線通車，可獲交通部95%經費補助，5%營運費用則由地方自籌。

高市交通局長鄭永祥表示，高市公車式小黃目前服務團隊達173輛車，服務46條路線，那瑪夏區位處偏遠，雖有部分公車班次提供族人往來市區接駁服務，但部份地區受限地形，長期缺乏公車服務，因此公車式小黃為全新、具備衛星定位系統的6-8人座新車，並規劃4條路線，提供那瑪夏區往返旗山、甲仙及區內接駁服務，4條路線每天共16班次，皆由瑪星哈蘭（大光長老教會）發車，T512路線開往旗山醫院，T513路線開往衛生所，T515路線開往甲仙車站，T516路線則開往青山段，皆採固定時刻發車，各線每天往返2-4班次。

交通局同時協助當地族人受訓、考照成為服務司機，落實在地化服務，促進當地經濟發展。

那瑪夏幸福小黃到旗山，單趟車資只要24元。（公路總局提供）

那瑪夏幸福小黃到旗山，單趟車資只要24元。（公路總局提供）

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