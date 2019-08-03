正常跳表收費被客人羞辱 花蓮小黃司機PO網控訴

2019-08-03 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮昨（2）日發生一起「奧客拒付跳表費」事件，1輛小黃載著1名婦人到目的地後，跳表車資顯示185元，但這名婦人因不滿「昨日比今天便宜65塊」而拒付車資，司機也告知婦人，昨日司機忘記壓表才隨便收120，但婦人依舊不領情，嗆說叫警察來，司機也將婦人行徑錄下、傳上網，引發熱議。

花蓮1名計程車司機昨日在臉書《爆料公社》發文表示，「花蓮小黃已經夠辛苦了，載你們要打折？你們要生活相對司機也要啊！指定大車照表收費，如果不同意可以不要叫車或用走路更健康，生意難做啊！何必這樣為難呢？你這樣一為難我們少跑了幾趟啊...。」

計程車司機指出，婦人1日坐的計程車因該司機忘記壓表才隨便收120，使婦人覺得當日乘坐他的車子時，相同下車地點應該收取相同費用，但看見跳表器顯示185元後，認為他故意繞遠路，而不願付車資，還對他嗆說，「叫警察來呀！你要不要錢」司機認為，此糾紛請警察處理較妥當，便報警處理。

計程車司機強調，叫警察來了，婦人卻跑掉了。並表示，婦人的媳婦還是女兒要拿1000元給他，他也說不要，認為自己「沒那麼低賤」，而後這名司機在臉書發佈婦人直罵他的影片，並寫下「將心比心，花蓮會更好」的結語。

影片曝光後，網友紛紛表示，「真的是打折培養奧客」、「多一點尊重會更好」、「婦人一直嗆說，你要不要錢的行為，真的很討厭」、「不爽付錢就不要搭」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法