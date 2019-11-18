滬尾礮臺終於有砲了 7米巨砲霸氣外露

淡水古蹟博物館今年一比一復刻其中一門阿姆斯脫朗8吋砲。（記者陳心瑜攝）

2019-11-18 11:51:16

〔記者陳心瑜／新北報導〕國定古蹟滬尾礮臺於19世紀末建造之初，配有4門英製阿姆斯脫朗後膛砲，但日治時期遭拆除，空有砲台遺跡，卻沒有火砲，淡水古蹟博物館今年一比一復刻其中一門阿姆斯脫朗8吋砲，並首次以6K投影技術在古蹟體上，重現當年戰況，即日起開放民眾參觀。

淡水古蹟博物館表示，復刻版的英製阿姆斯脫朗後膛砲歷時超過2年、以玻璃纖維（FRP）打造、長達700公分的模型砲，擺放在擁有絕佳視野的北砲座上，氣勢磅礡，已經吸引許多愛好者前來朝聖，儲彈孔也復刻多個砲彈，重現當時的樣貌。

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從桃園來參觀的民眾陳小姐說，「今天第一次看到大砲，很有臨場感，好像可以感受當年的情境，而且儲彈孔原來大到可以塞進一個人，一定要打卡分享給朋友！」

淡水古蹟博物館說，除了阿姆斯脫朗砲，滬尾礮臺內部的兵房是五大展館之一的軍史館，館內分為四大展區，分別以「清法戰爭」、「滬尾之役」、「清法戰爭的船艦、兵器、火礮及兵員」與「滬尾礮臺的興築」為主題來重現戰爭的場景氛圍。另外，也設計6K投影設備搭配沉浸式的聲光效果，並提供AR擴增實境體驗及體感互動及搖桿遊戲，結合歷史建物和新科技。

淡古館長柏麗梅表示，今年適逢清法戰爭135週年，安排系列精彩的展演活動，其中滬尾礮臺結合古蹟場域與歷史故事，打造北台灣軍史主題展覽，呈現清法戰爭滬尾烽火的歷史情境，更詳細的展演活動可上官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw和粉絲專頁查詢。

遊客在儲彈孔前合影。（淡水古蹟博物館提供）

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