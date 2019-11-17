為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大水淹沒來時路 7名男大生險夜宿金門孤島

孤懸海上的建功嶼，漲潮時，連結岸邊的石板步道很快就被海水淹沒。（記者吳正庭攝）

孤懸海上的建功嶼，漲潮時，連結岸邊的石板步道很快就被海水淹沒。（記者吳正庭攝）

2019-11-17 21:07:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門7名男大學生昨天晚間到金門新10景之1的「建功嶼」夜遊，不諳潮夕又未依岸邊「建議上島時間」登島，等到遊罷準備回金門本島時，才發現來時路遭海水淹沒，幸好他們發出的呼喊聲和手機微弱的燈光，被眼尖岸巡人員發現，今天凌晨零時28分許出動快艇摸黑救人，才讓7名男大生免於夜宿孤島。

建功嶼位於浯江溪口，面積約500平方公尺，原為陸軍W038據點，島上營房、防禦工事都在，距夏墅岸邊有一約500公尺石板步道相連，步道豎立有芬蘭建築師設計的4尊高約3公尺的「牡蠣人」裝置藝術，海水漲潮可達2公尺多將步道淹沒，漲水退去，步道立現，有遊客認為好像聖經裡摩西分紅海的神蹟故事，稱此現象為金門版的「摩西分海」。

海巡署金馬澎分署金門岸巡隊副隊長王榮忠說，17日凌晨零時許接獲通報，隊員即攜帶救生衣緊急出艇搭救，當時正逢海水大漲，建功嶼周邊水流湍急，救援人員不敢大意，遍尋安全救援區域，協助7名男大學生穿上救生衣，涉險登上救生艇脫困。

金門只有1所大學，低調的7人憂心事態擴大，僅聲稱是在金門的大學生；當發現受困島上，又不想麻煩別人，所以未撥打「119」，本想用手機燈光自行尋找離開建功嶼出路，還好被附近的岸巡守夜人員發現。

縣府觀光處表示，在石板步道兩端岸邊均設有潮汐時間表，上面註明「建議上島時間」，且考量現場沒有路燈、步道溼滑等安全因素，每晚5時30分以後至隔日凌晨5時52分，均不建議登島；由於海水漲潮迅速，建議上島時間均設在乾潮前、後各30分鐘，另在「金門觀光旅遊網」也有「建功嶼潮汐」的連結，籲請遊客注意。

金門岸巡隊協助受困的男大生穿上救生衣，一一接駁上小艇。（圖由金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊協助受困的男大生穿上救生衣，一一接駁上小艇。（圖由金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊派員登上建功嶼，協助男大生穿上救生衣脫困。（圖由金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊派員登上建功嶼，協助男大生穿上救生衣脫困。（圖由金門岸巡隊提供）

金門縣政府設在通往建功嶼石板步道起始點的岸邊，設有潮汐時間表，裡面均有註記「建議上島時間」。（記者吳正庭攝）

金門縣政府設在通往建功嶼石板步道起始點的岸邊，設有潮汐時間表，裡面均有註記「建議上島時間」。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
買小三通船票 刷悠遊卡、金門縣民卡嘛ㄟ通
2019-11-15 20:52

買小三通船票 刷悠遊卡、金門縣民卡嘛ㄟ通
超萌水獺寶寶停車場遊蕩 台電工程師一看驚覺不對
2019-11-15 20:20

超萌水獺寶寶停車場遊蕩 台電工程師一看驚覺不對
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
九宮部隊弟兄咧？快回金門領隊徽 旅費有人幫你出
2019-11-14 23:18

九宮部隊弟兄咧？快回金門領隊徽 旅費有人幫你出
金門立委陳玉珍：願放棄現任優先提名 建議辦黨內初選
2019-10-31 21:04

金門立委陳玉珍：願放棄現任優先提名 建議辦黨內初選
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
金門坑道音樂節登場 安可曲「卡門配魯肉飯」嗨翻全場
2019-10-19 17:36

金門坑道音樂節登場 安可曲「卡門配魯肉飯」嗨翻全場

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播