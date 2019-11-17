大水淹沒來時路 7名男大生險夜宿金門孤島

孤懸海上的建功嶼，漲潮時，連結岸邊的石板步道很快就被海水淹沒。（記者吳正庭攝）

2019-11-17 21:07:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門7名男大學生昨天晚間到金門新10景之1的「建功嶼」夜遊，不諳潮夕又未依岸邊「建議上島時間」登島，等到遊罷準備回金門本島時，才發現來時路遭海水淹沒，幸好他們發出的呼喊聲和手機微弱的燈光，被眼尖岸巡人員發現，今天凌晨零時28分許出動快艇摸黑救人，才讓7名男大生免於夜宿孤島。

建功嶼位於浯江溪口，面積約500平方公尺，原為陸軍W038據點，島上營房、防禦工事都在，距夏墅岸邊有一約500公尺石板步道相連，步道豎立有芬蘭建築師設計的4尊高約3公尺的「牡蠣人」裝置藝術，海水漲潮可達2公尺多將步道淹沒，漲水退去，步道立現，有遊客認為好像聖經裡摩西分紅海的神蹟故事，稱此現象為金門版的「摩西分海」。

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海巡署金馬澎分署金門岸巡隊副隊長王榮忠說，17日凌晨零時許接獲通報，隊員即攜帶救生衣緊急出艇搭救，當時正逢海水大漲，建功嶼周邊水流湍急，救援人員不敢大意，遍尋安全救援區域，協助7名男大學生穿上救生衣，涉險登上救生艇脫困。

金門只有1所大學，低調的7人憂心事態擴大，僅聲稱是在金門的大學生；當發現受困島上，又不想麻煩別人，所以未撥打「119」，本想用手機燈光自行尋找離開建功嶼出路，還好被附近的岸巡守夜人員發現。

縣府觀光處表示，在石板步道兩端岸邊均設有潮汐時間表，上面註明「建議上島時間」，且考量現場沒有路燈、步道溼滑等安全因素，每晚5時30分以後至隔日凌晨5時52分，均不建議登島；由於海水漲潮迅速，建議上島時間均設在乾潮前、後各30分鐘，另在「金門觀光旅遊網」也有「建功嶼潮汐」的連結，籲請遊客注意。

金門岸巡隊協助受困的男大生穿上救生衣，一一接駁上小艇。（圖由金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊派員登上建功嶼，協助男大生穿上救生衣脫困。（圖由金門岸巡隊提供）

金門縣政府設在通往建功嶼石板步道起始點的岸邊，設有潮汐時間表，裡面均有註記「建議上島時間」。（記者吳正庭攝）

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