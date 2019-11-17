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陳吉仲關切水果產銷 劉建國：好政策讓農民免看天吃飯

農委會主委陳吉仲（中）在立委劉建國（左）陪同下，至古坑了解香蕉產銷狀況。（記者詹士弘攝）

農委會主委陳吉仲（中）在立委劉建國（左）陪同下，至古坑了解香蕉產銷狀況。（記者詹士弘攝）

2019-11-17 18:48:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕時序已進入深秋，但氣溫動輒30度，影響農產品生長及價格，立委劉建國接受民眾陳情，邀農委會主委陳吉仲到雲林古坑了解香蕉及柳丁產銷狀況；陳吉仲表示，今年各地香蕉價格都不錯，只有古坑偏低，會深入了解原因，並透過擴大內銷，讓價格回升，至於柳丁部分，也會收購次級果做果汁。

劉建國表示，近日接獲古坑鄉蕉農及柳丁農的陳情，表達對香蕉與柳丁價格的憂心，因此迅速邀請陳吉仲主委到古坑鄉了解狀況。

陳吉仲表示，目前國產香蕉量少價高，莿桐香蕉以外銷為主，價格很好，他看北農香蕉批發價格也還好，不解為何獨獨古坑價格會落後一到二成，將加強促銷；針對古坑香蕉，農委會與產銷合作社配合，增加內銷通路暢通，下週應該可見到成績；另外柳丁目前價格還正常，會從外銷及收購次級果加工等預防措施著手。

劉建國指出，為了確保農民收入的穩定，農委會在高屏、雲嘉、花蓮等縣市，開辦「香蕉收入保險」，農民只要繳一半的保費，另外一半由農委會補助，不管是因為天災或價格波動，導致損失，農民都能獲得一定程度的收入保障，期盼未來透過更多政策的推行，讓農民都能不必再看天吃飯，能安心務農。

農委會主委陳吉仲南下雲林關心農產。（記者詹士弘攝）

農委會主委陳吉仲南下雲林關心農產。（記者詹士弘攝）

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