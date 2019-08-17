南台灣最大有機香蕉田！出自工程師之手

2019-08-17 08:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉55歲農民簡良智，本來在石化業擔任工程師，有優沃收入，3年前辭職返鄉務農，租了12公頃的土地種香蕉、芭樂、木瓜，其中近10公頃香蕉田已取得有機轉型期驗證，可說是南部最大有機香蕉田，全數銷往量販超市，且突破輪作障礙，一種3年，無黃葉病，不但長得好，有機香蕉特別香甜。

簡良智說，在工程界工作30幾年，一直要找機會突破，3年前下定決心離開，從無耕作經驗到現在種出高品質及好價格的有機香蕉，全靠在業界的經驗，以投資報酬率的觀念，分析成本投入，管理技術就請教專家。

他認為大面積產量才能和通路談穩定價格，做大才有「話語權」，因此全數產量和量販超市合作，他還打算再租5公頃，準備申請全球驗證外銷。

有機香蕉一定不好看嗎？簡良智以草生栽培方式管理，幾乎不施肥的情況下，竟能突破輪作障礙，連續4年採收，母株砍除後再從側芽長出來的香蕉樹，沒有黃葉病，每串香蕉豐滿飽足，香甜美味。

比一般慣型成長慢2到3個月收成，有機香蕉長得慢，大約10個月以上才能採收，分批種植幾乎全年都有香蕉可銷售，用不同顏色繩子綁立柱區分採收時間，分批採收，一星期收一次，每次200斤。

香蕉園所在的環境較低窪，嚴格來說並不適合種香蕉，因長年湧泉，每行香蕉樹外，還得留一條溝渠，每天都有水從水溝排出來，他自嘲是水耕香蕉，但他以有機方式克服了這些困難。

簡良智的工程背景，認為務農也可以賺大錢，控制成本是主要因素，別人賣5元時，他可以賣到40元，還可以做到「週休二日」，他請的員工，只要平常時間按部就班工作，假日都可休息。從門外漢到專精香蕉的栽種，他認為心態及決心是關鍵，只要用對方法，就能朝目標前進。

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