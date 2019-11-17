重視原住民族教育 繼排灣語屏東再編魯凱語教科書

屏東縣政府將再為魯凱族小朋友編教科書。（圖由屏東縣政府提供）

2019-11-17 12:43:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為將屏東縣內多元族群的文化傳承並深根，屏東縣政府率全國之先，於2018年推出全國第一套融入排灣族生活文化的原民本位教科書，驚豔全台，屏縣府如今再進一步挑戰魯凱族本位教科書，預計明年（2020年）7月編撰完成低年級教材。

屏東縣長潘孟安表示，尊重少數族群文化、語言，是先進國家的象徵。為原住民孩子編輯屬於自己的課本，讓學科知識連結孩子們最熟悉的文化元素，不僅能以貼近學童生活的素材引起學習興趣，更能喚起族人的文化認同。

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屏縣府教育處表示，排灣族本位教科書編輯完成後於本學年（108學年度）將課程內容完整試用於縣內原住民重點學校，並透過各教師使用後的回饋意見持續進行滾動式修正。

魯凱族教科書則在今年9月起，由青葉國小及霧臺國小兩校協力編輯，並廣邀當地學者、部落耆老參與，預計明年7月完成魯凱族一至二年級國語、數學教科書。

此次編輯魯凱族本位教科書的過程中將汲取過去相關編撰經驗，透過在地教師與部落耆老建置魯凱族知識系統，再將其中的飲食、文化、工藝及禮俗等民族教育主題結合在地特性，打造最貼近學童生活及文化的教科書。

屏縣府重視原住民族教育。（圖由屏東縣政府提供）

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