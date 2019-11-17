為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

重視原住民族教育 繼排灣語屏東再編魯凱語教科書

屏東縣政府將再為魯凱族小朋友編教科書。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府將再為魯凱族小朋友編教科書。（圖由屏東縣政府提供）

2019-11-17 12:43:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為將屏東縣內多元族群的文化傳承並深根，屏東縣政府率全國之先，於2018年推出全國第一套融入排灣族生活文化的原民本位教科書，驚豔全台，屏縣府如今再進一步挑戰魯凱族本位教科書，預計明年（2020年）7月編撰完成低年級教材。

屏東縣長潘孟安表示，尊重少數族群文化、語言，是先進國家的象徵。為原住民孩子編輯屬於自己的課本，讓學科知識連結孩子們最熟悉的文化元素，不僅能以貼近學童生活的素材引起學習興趣，更能喚起族人的文化認同。

屏縣府教育處表示，排灣族本位教科書編輯完成後於本學年（108學年度）將課程內容完整試用於縣內原住民重點學校，並透過各教師使用後的回饋意見持續進行滾動式修正。

魯凱族教科書則在今年9月起，由青葉國小及霧臺國小兩校協力編輯，並廣邀當地學者、部落耆老參與，預計明年7月完成魯凱族一至二年級國語、數學教科書。

此次編輯魯凱族本位教科書的過程中將汲取過去相關編撰經驗，透過在地教師與部落耆老建置魯凱族知識系統，再將其中的飲食、文化、工藝及禮俗等民族教育主題結合在地特性，打造最貼近學童生活及文化的教科書。

屏縣府重視原住民族教育。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣府重視原住民族教育。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
排魯競鋒！排灣魯凱民族運動會預賽 明在春日鄉開賽
2019-09-27 23:00

排魯競鋒！排灣魯凱民族運動會預賽 明在春日鄉開賽
排灣魯凱運動會 最「潮」古道傳聖火走生命之路
2019-09-20 23:38

排灣魯凱運動會 最「潮」古道傳聖火走生命之路
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
「斜坡上」的子民 從台灣頭唱到台灣尾
2018-09-25 16:38

「斜坡上」的子民 從台灣頭唱到台灣尾
世大運母火儀式演出 蒂摩爾古薪舞集跳回部落
2017-06-22 16:33

世大運母火儀式演出 蒂摩爾古薪舞集跳回部落
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
保障各族發聲機會 議員提案變更選舉區
2017-04-11 14:34

保障各族發聲機會 議員提案變更選舉區
買78公頃土地回饋部落 排灣族施雄偉復興原鄉
2016-12-14 21:08

買78公頃土地回饋部落 排灣族施雄偉復興原鄉

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播