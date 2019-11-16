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育田3年有成 250位阿公阿嬤上台秀才藝

老人家興高采烈的在舞台上展現自我。（育田基金會提供）

老人家興高采烈的在舞台上展現自我。（育田基金會提供）

2019-11-16 22:09:57

［記者謝武雄／桃園報導］育田基金會自2016年起，將各種關懷老人課程推廣到社區據點，透過手作貼布畫、學習魔術、製作樂器、手作童玩，讓長輩體驗學習樂趣，如今全市已經有了9個據點，該基金會今天在桃園區龍崗公園前橋下舉辦「魔術老甜心玩童玩」聯合成果展，共有250位阿公阿嬤參與，大家輪流登台秀才藝、趣味童玩闖關。

活動邀請了桃園龍岡、龜山大湖、大園、龜山南上、蘆竹五福、桃園同德、八德大勇、中壢中山、蘆竹中山等9個據點的長輩、共250人參加，現場還有許多年紀超過90歲的阿公阿嬤在舞台上表演廣場舞熱力四射。

會場還有童玩貼布畫展、懷舊童玩闖關，從竹槍、彈弓、紙陀螺讓長者回到童年時瓜，另外桃園地區獅子會也在現場開設血糖檢測攤位，幫老人家測血糖，為健康把關。

育田基金會董事長杜秀姬表示，只要給長輩表現的機會，縱使他們學習的比較慢，但一樣可以表現的很好，育田將課程帶進據點時，發現許多長輩對創作時的自主性很高，發想到配色能夠獨力完成，不需要太多的指導也能完成畫作。

社會局許主任秘書敏松表示，保持人老心不老，需要多動腦、多思考、多出門走走，維持運動習慣，重視失能長者照顧的同時，健康的生活態度更能幫助延緩衰老，鼓勵長者透過不同的社會參與，看見更多不同的老後方式，希望桃園在地長者都能獲得更好的照顧。

老人家興高采烈的在舞台上展現自我。（育田基金會提供）

老人家興高采烈的在舞台上展現自我。（育田基金會提供）

老人家興高采烈的在舞台上展現自我。（育田基金會提供）

老人家興高采烈的在舞台上展現自我。（育田基金會提供）

育田基金會舉辦「魔術老甜心玩童玩」成果展，吸引很多阿公阿嬤參與，現場相當熱絡。（育田基金會提供）

育田基金會舉辦「魔術老甜心玩童玩」成果展，吸引很多阿公阿嬤參與，現場相當熱絡。（育田基金會提供）

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