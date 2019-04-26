啟航了！體驗搭機之旅 護理之家長輩備感新鮮
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台北榮總新竹分院附設護理之家與中華科技大學新竹校區聯合舉辦住民長輩航空學院參訪之旅，讓無法搭機的長輩，體驗難得翱翔天際的搭機之旅。（台北榮總新竹分院提供）

台北榮總新竹分院附設護理之家與中華科技大學新竹校區聯合舉辦住民長輩航空學院參訪之旅，讓無法搭機的長輩，體驗難得翱翔天際的搭機之旅。（台北榮總新竹分院提供）

2019-04-26 08:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮總新竹分院附設護理之家為延緩長輩失能，維持社交互動能力，與中華科技大學新竹校區聯合舉辦住民長輩航空學院參訪之旅，讓無法搭機的長輩，體驗難得翱翔天際的搭機之旅。

北榮新竹分院護理部表示，中華科技大學新竹校區鄰近該院，航空相關科系設備齊全，同時是德國漢莎航空公司海外唯一認證的航空維修教育中心。該校除引進多架民航機供學生實地操作外，還特別開發A320型全罩式飛行模擬機，將飛行的真實感帶進教室內，提供體驗。

參訪過程，由該校各系學生負責導覽解說，同時陪伴長輩近距離觀賞民航機，增進長輩與青年、社區互動的經驗。另外，觀光餐旅系學生則化身空服員，於模擬客艙內提供專業服務，令長輩有如置身於航空客艙中準備啟航，彷彿即將開啟一段環遊世界的旅程。

曾於金門作戰的榮民左伯伯，讚嘆台灣的航空維修技術與服務培訓專業，也對這次外出旅遊主題印象深刻。社工們表示，能讓長輩感受到不同於機構內的生活，豐富其生活經驗，就是外出旅遊最重要的意義與價值！

協助安排這場活動的老師張鉯崴表示，這次合作不僅能宣傳航空知識，也讓青年學子有機會接觸及服務長輩，創造友善的世代互動經驗。

  • 台北榮總新竹分院附設護理之家與中華科技大學新竹校區聯合舉辦住民長輩航空學院參訪之旅，讓無法搭機的長輩，體驗難得翱翔天際的搭機之旅。（台北榮總新竹分院提供）

    台北榮總新竹分院附設護理之家與中華科技大學新竹校區聯合舉辦住民長輩航空學院參訪之旅，讓無法搭機的長輩，體驗難得翱翔天際的搭機之旅。（台北榮總新竹分院提供）

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