啟航了！體驗搭機之旅 護理之家長輩備感新鮮

2019-04-26 08:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮總新竹分院附設護理之家為延緩長輩失能，維持社交互動能力，與中華科技大學新竹校區聯合舉辦住民長輩航空學院參訪之旅，讓無法搭機的長輩，體驗難得翱翔天際的搭機之旅。

北榮新竹分院護理部表示，中華科技大學新竹校區鄰近該院，航空相關科系設備齊全，同時是德國漢莎航空公司海外唯一認證的航空維修教育中心。該校除引進多架民航機供學生實地操作外，還特別開發A320型全罩式飛行模擬機，將飛行的真實感帶進教室內，提供體驗。

參訪過程，由該校各系學生負責導覽解說，同時陪伴長輩近距離觀賞民航機，增進長輩與青年、社區互動的經驗。另外，觀光餐旅系學生則化身空服員，於模擬客艙內提供專業服務，令長輩有如置身於航空客艙中準備啟航，彷彿即將開啟一段環遊世界的旅程。

曾於金門作戰的榮民左伯伯，讚嘆台灣的航空維修技術與服務培訓專業，也對這次外出旅遊主題印象深刻。社工們表示，能讓長輩感受到不同於機構內的生活，豐富其生活經驗，就是外出旅遊最重要的意義與價值！

協助安排這場活動的老師張鉯崴表示，這次合作不僅能宣傳航空知識，也讓青年學子有機會接觸及服務長輩，創造友善的世代互動經驗。

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