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郵局內外勤制服明年改版！女性夏季2款搶先曝光

中華郵政新款夏季女性窗口人員制服分為典雅型、端莊型兩款。（圖：中華郵政公司提供）

中華郵政新款夏季女性窗口人員制服分為典雅型、端莊型兩款。（圖：中華郵政公司提供）

2019-11-16 19:04:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政104年前針對外勤郵務士及內勤窗口人員制服進行改版後，時隔5年將再次推出新款制服。中華郵政公司副總經理兼發言人郭純陽表示，董事長吳宏謀對員工服飾非常重視，目前已著手規劃員工制服改版採購案，郵務士制服已找外界專家協助設計款式。目前內勤窗口人員則已確定款式，女性有兩種款式可選擇，男性則只有一種，正請廠商製作樣板；外勤人員制服款式，才剛於中華郵政服裝精進委員會初步通過，內外勤新制服預計12月會正式對外公布，明年5月起陸續改版。

中華郵政104年制服改版，當時新版夏季制服，外勤郵務士新制服布料改以棉為主，強調吸汗、抗紫外線功能，且納入線條設計元素，增加展現腰身體態的設計；女性制服的鈕釦也改為拉鍊式，讓女性郵務士彎腰時可避免曝光。內勤人員則主要展現溫柔婉約氣質，窗口女性經理換上改良中國式套裝，加入旗袍元素並搭配施華洛世奇水晶鈕釦，窗口櫃檯人員則以當時流行的湖水藍為主軸，加入領結設計增加年輕美感。

明年郵政內外勤人員再改版，夏季女性窗口人員上衣款式將分為典雅型、端莊型兩種。中華郵政指出，典雅型以套頭方式穿著，上衣採無口袋設計，會於裙子縫製口袋，衣服背面最上端有鈕扣，下端採則隱形拉鍊設計；領子則使用雙層領型，呈現立體圓弧狀。端莊型以外套方式穿著，衣服正面有則以鈕扣裝飾，且有口袋設計方便放置隨身小物品。

中華郵政窗口人員約7、8千人、外勤郵務士及郵務稽查約1萬1600人，中華郵政公司指出，目前中華郵政窗口及行銷人員夏季制服布料及配件已完成招標，總金額約為1171萬。外勤郵務士制服方面，11月上旬已召開內部服裝精進委員會，並討論通過有初步決議；上個月有招標服裝設計案，最終將由實踐大學來協助設計，樣式出爐後還會徵詢員工代表、工會的意見，明年與窗口人員一併換新裝。

中華郵政新款夏季女性窗口人員制服分為典雅型、端莊型兩款。（圖：中華郵政公司提供）

中華郵政新款夏季女性窗口人員制服分為典雅型、端莊型兩款。（圖：中華郵政公司提供）

中華郵政員工現行制服，是於104年改版。（資料照）

中華郵政員工現行制服，是於104年改版。（資料照）

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