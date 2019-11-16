中國累積3例鼠疫個案 疾管署示警

中國已累計3例鼠疫，疾病管制署密切追蹤疫情，有必要會發布旅遊疫情警示。（資料照）

2019-11-16 17:18:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國已累計3例鼠疫，疾病管制署今天發布新聞稿表示，將密切追蹤疫情，有必要會發布旅遊疫情警示。

中國北京市12日公布2例肺鼠疫確診個案，是居住內蒙古的夫妻，丈夫在10月下旬發燒及呼吸困難，妻子隨後出現相同症狀，都曾於當地就醫治療，其中1人病危。

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北京當局已採取隔離、接觸者調查等措施，並呼籲民眾避免前往疫區及接觸囓齒動物。

中國今年迄今累計鼠疫病例3例，1例死亡，上次嚴重疫情發生於2009年共12例，其中3例死亡，2009年後病例數下降，2010年為7例，之後每年約發生0到3例。

鼠疫是存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，藉跳蚤傳染給各種動物及人類，最初反應為跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜。

肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液。肺鼠疫飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。鼠疫若未經治療，致死率為30％到60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫之致死率。國內自1953年後已沒有鼠疫病例。

疾管署表示，將密切監視中國鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示，提醒民眾注意防範。

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