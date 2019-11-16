為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中國累積3例鼠疫個案 疾管署示警

中國已累計3例鼠疫，疾病管制署密切追蹤疫情，有必要會發布旅遊疫情警示。（資料照）

中國已累計3例鼠疫，疾病管制署密切追蹤疫情，有必要會發布旅遊疫情警示。（資料照）

2019-11-16 17:18:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國已累計3例鼠疫，疾病管制署今天發布新聞稿表示，將密切追蹤疫情，有必要會發布旅遊疫情警示。

中國北京市12日公布2例肺鼠疫確診個案，是居住內蒙古的夫妻，丈夫在10月下旬發燒及呼吸困難，妻子隨後出現相同症狀，都曾於當地就醫治療，其中1人病危。

北京當局已採取隔離、接觸者調查等措施，並呼籲民眾避免前往疫區及接觸囓齒動物。

中國今年迄今累計鼠疫病例3例，1例死亡，上次嚴重疫情發生於2009年共12例，其中3例死亡，2009年後病例數下降，2010年為7例，之後每年約發生0到3例。

鼠疫是存在囓齒類及其跳蚤的一種人畜共通傳染病，藉跳蚤傳染給各種動物及人類，最初反應為跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜。

肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液。肺鼠疫飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。鼠疫若未經治療，致死率為30％到60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫之致死率。國內自1953年後已沒有鼠疫病例。

疾管署表示，將密切監視中國鼠疫疫情變化，若評估社區感染風險提升，將及時發布旅遊疫情警示，提醒民眾注意防範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國內蒙古2人鼠疫確診 9月剛通報1死
2019-11-13 00:26

中國內蒙古2人鼠疫確診 9月剛通報1死
黑死病不可怕！醫師：恐怖的是中國封鎖消息
2019-11-14 21:44

黑死病不可怕！醫師：恐怖的是中國封鎖消息
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
防疫宣傳「動漫化」！ 疾管署讓日本媒體、網友驚豔嗨翻天
2019-08-15 23:30

防疫宣傳「動漫化」！ 疾管署讓日本媒體、網友驚豔嗨翻天
中國確診2例「黑死病」 《紐時》：政府下令封鎖討論
2019-11-14 14:43

中國確診2例「黑死病」 《紐時》：政府下令封鎖討論
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
疫病》全台本土登革熱百例 疾管署：暖冬下疫情恐持續
2019-11-04 19:24

疫病》全台本土登革熱百例 疾管署：暖冬下疫情恐持續
快絕跡的小兒麻痺在菲「活化」 疾管署警示：去旅遊前先打疫苗
2019-11-01 19:31

快絕跡的小兒麻痺在菲「活化」 疾管署警示：去旅遊前先打疫苗

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播