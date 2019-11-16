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南迴舊台9線區間速率執法設備完建 預計明年元旦啟用

南迴舊台9線區間速率起迄點設在森永至壽卡路段，速限40公里。（記者陳賢義翻攝）

南迴舊台9線區間速率起迄點設在森永至壽卡路段，速限40公里。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-16 13:21:52

［記者陳賢義／台東報導］南迴台9線台東安朔至屏東草埔隧道預計12月20日竣工通車，為避免舊台9線因大型載重車輛、油罐車等受限車輛爭道超速，危及村落居民及行車安全，警方設置區間速率執行路段，起迄點為森永到壽卡，全長5.9公里，限速40里，行車時間不得超出8分51秒，明年元旦開始執法，籲用路人配合實施。

台東縣警局表示，安朔至草埔隧道（新台9線）通車後，自小客車及遊覽車等車輛勢必以新台9線為優先行駛路段，舊台9線車流量相對驟減，僅剩受限制之的大型載重車輛、油罐車、大型重型機車、機車及自行車等車輛行駛，因舊台9線為山區道路彎曲狹窄，在車流量驟減的情況下，用路人容易違規超速違，危及部落居民及行車安全。

縣警局表示，因山區道路彎曲且視距不佳，對於員警交通執法易造成危險，設置區間速率執法設備具有保護員警執法及用路人等雙重功用，期盼用路人未來行駛舊台9線能依速限行駛，以維行車安全」。

舊9線速度管理，區間速率起迄點設在森永至壽卡路段，全長為5.9公里，設置偵測點以偵測進離台東方向車速，道路速限為40公里，行駛區間速率執法路段，行車時間不得超出8分51秒，即屬超速行駛行為，將裁處1200元以上2400元以下罰金，籲用路人行駛道路時，依照道路速限及專心行駛。

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