防範南迴舊台9線成另條北宜公路 區間速率年底上路

2019-03-26 21:25

［記者陳賢義／台東報導］防範南迴拓寬工程安朔至草埔隧道（新台9線）預定年底完工試通車後，舊台9線成另條北宜公路、飆車天堂，台東縣警局未雨綢繆，將同步建置「區間平均速率」措施，未來區間速率起迄點將以森永派出所至壽卡路段為主，非外界部分民眾誤認的安朔至草埔路段，而設置偵測點以偵測進離台東方向車速；台東縣警局表示，盼能藉由以速度管理的舉措，維護山區道路交通及用路人的安全。

縣警局表示，安朔至草埔隧道完工通車後，大多數的自小客車等非限制車輛都將行駛新台9線，屆時舊台九線車流量勢必驟減，僅剩受限制的大型載重車輛、油罐車、大型重型機車、機車及自行車等車輛行駛，因舊台9線為山區道路彎曲狹窄，在車流量驟減的情況下，用路人容易發生超速等違規行為，為加強速度管理，進而研議運用科技執法，建置區間平均速率措施，以提升交通安全，有效防制事故。

縣警察局表示，為進行南迴公路速度管理，未來區間速率起迄點將以森永派出所至壽卡路段為主，設置偵測點以偵測進離台東方向車速；另南迴山區道路彎曲部分路段速限不一，將邀集公路局第三區養護工程處研議區間內的速限，以加強科技執法期前宣導。

縣警局表示，安朔至草埔段通車後，大部分車流將行駛新台9線，未來舊台9線達仁至壽卡段車流大幅減少的路況，用路人行車速度可能會增加，相對也增加發生交通事故的機率，先期規劃設置區間速率進行速度管理的科技執法，將於年底配合新台9線試通車啟用，呼籲用路人依道路速限行駛，共維行車安全及秩序。

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