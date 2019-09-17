氣候變遷3》溫室氣體累積 學者：海面上升、地震恐更頻繁

2019-09-17 00:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕研究顯示氣候變遷造成海平面上升，中研院地球科學所兼任研究員汪中和指出，氣候變遷不只影響海平面和大氣層，還可能因為溫室氣體累積加速，讓地表能量累積太多、太快，提升地殼的活躍性，恐造成地震活動更頻繁；而且按照聯合國對全世界低海拔研究，台灣可能沿海平原有一成土地面積會因海平面上升而受影響，6都中甚至有4都會受衝擊，海岸建設都須重新規劃設計。

汪中和指出，過去研究不認為地震和氣候變遷會有關連，但新興研究已發現，氣候變遷讓地表能量累積太多、太快，會提升地殼的活性，全世界的地震活動隨著時間和能量快速累積，頻率和規模都在提升，現在觀測時間還很短，只看到這樣的趨勢，科學上還無法成為定論，但是這現象不容小覷。

對於地震與氣候變遷的關係，汪中和指出，溫室氣體在大氣層中累積速度驚人，過去說溫室氣體累積10個ppm需要5千年時間，現在4年就達成了，由於累積速度實在太快，二氧化碳濃度太高，直接反映的結果就是地表能量累積太多，影響到大氣層、海洋，也進而影響到地殼。

汪中和指出，氣候變遷造成冰雪圈消融太快太急，造成海平面上升，學界更發現海平面上升速率在加速，1993年至今全球海平面上升超過8公分，預計2030年會超過30公分，到2100年會超過1公尺；而台灣是海島型國家且位於西太平洋內側，是全球受海平面上升影響最大的地區，平均上升值估是世界的2倍，按照聯合國過去對於全世界低海拔研究，台灣可能沿海平原有一成土地面積受影響，沿海低窪地區將逐一被淹沒，6都中甚至有4都會受衝擊，包含新北、台北、台南和高雄，海岸建設海港都必須重新規劃。

面對氣候變遷，汪中和強調，氣候變遷要當作國家最重要的國防戰略，這是氣候變遷的戰爭，需要當作國家未來發展長期策略，台灣的城市再造必須從現在開始做長期規劃開始推動。

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