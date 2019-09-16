水母湖剛毛蟲產卵被誤認水母大爆發 但倒立水母真的回來了

2019-09-16 19:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園水母湖湖面上，近日出現許多透明氣泡，遊客誤以為是水母，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，氣泡般透明膠狀物是剛毛蟲產卵，不過他說，倒立水母真的回來了，隨天氣轉涼會愈來愈多。

林園海洋濕地公園潟湖倒立水母每到5月間慢慢消失，經常一整個夏季不見蹤影，連帶影響入園人氣，直到9月間又會開始現身，隨天冷達到顛峰。最近潟湖水面突然冒出許多看似「氣泡」物體，外地遊客還以為目睹了水母大爆發，結果是空歡喜一場。

蘇文華指出，氣泡其實是剛毛蟲產卵產生的透明膠狀物質，目的在保護蟲卵，不是在電視或照片上看到的透明狀水母，與倒立水母模樣更是大相逕庭。他說，剛毛蟲是目前濕地公園數量最多的海洋生物，外型如「紅蚯蚓」，具有毒性，皮膚碰觸到會出現發癢、紅腫症狀。

不過仔細觀察，倒立水母還真的已經開始現身，蘇文華表示，目前潟湖已觀察到2、30隻，直徑約3、4公分小水母，外型呈褐色。小水母活動力旺盛，已經可以看到牠們優游身影。

值得一提的是，濕地公園人工湖2年前乾涸，導致水母完全消失，今年已看到零星身影，能否重回人工湖生存有待觀察。蘇文華說，即將進入欣賞倒立水母季節，提醒遊客其有微毒性，不要伸手觸碰。

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