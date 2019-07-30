不斷實驗！他要幫水母湖倒立水母度過夏天

2019-07-30 18:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園倒立水母每到夏天就消失，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華為了讓水母度過夏天，利用流動養殖水飼養，水母迄今仍存活，大受鼓舞。蘇文華表示，希望能找出營造棲地方法，讓水母湖終年都有遊客。

林園區海洋濕地公園「水母湖」是一大特色，不過每年5月天氣轉熱，倒立水母就會慢慢消失，直到秋天才又出現，因此夏天期間遊客銳減。

蘇文華指出，東沙及菲律賓海域倒立水母在夏天仍相當活躍，菲律賓甚至發展為生態旅遊，因而想研究出讓倒立水母度過夏天方法。去年他在養殖池飼養水母，但全數死亡，今年5月起利用養殖場監控水質水族箱飼養，水母雖然不夠肥美，但可以存活。

他表示，關鍵在於養殖池的水不流動，但水族箱是流動的水；雖然水母湖也是流動的，但水質不穩定，且有淤泥、魚類干擾，且夏天水溫在攝氏32至34度之間，而水母適合生存溫度在28度以下。

蘇文華說，其實水族箱的流動水是直接從海洋抽上來，溫度也在28度以上，同時水母缺乏陽光照射，無法與共生藻進行光合作用，可能因此飼養的水母才會變小且白化。

為了找出水母度過夏天方法，蘇文華原本計畫今年在水母湖西側，以控制水流速度及清淤等方法實驗，因高市府養工處進行清淤及紅樹林修剪工程作罷。蘇文華認為，至少實驗的水母已經存活下來，希望未來透過棲地營造，終年都可以欣賞水母。

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