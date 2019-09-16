塭仔圳重劃開跑 工廠憂搬遷影響產線 盼「先建後拆」

2019-09-16 20:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊及泰山交界的「新泰塭仔圳市地重劃」開發案，內政部都市計畫委員會6月審議通過，今天起舉辦6場說明會。部分地主、工廠業者說，歷經拆遷、搬出再搬回，恐衝擊產能，希望「先建後拆」，可以只搬一次。新北市政府城鄉發展局回應，有意願配合產專區的地主、有意願進駐產專區的廠家須簽妥切結書，後續可配合地政局作業評估。

新北市政府城鄉局今天在新莊區公所舉辦兩場「變更新莊、泰山都市計畫（塭仔圳地區）主要計畫案」公開展覽說明會，出席地主踴躍。

新泰塭仔圳市地重劃開發案，第一區中正路以北預估2025年完工，第二區中正路以南估2023年完工，兩區各規劃一處產專區，分別鄰近五股工業區和西盛工業區。重劃完成後，有47%住宅區、道路、公園、捷運等公共設施用地162公頃、佔40%，商業區佔12%、產專區佔1%。

對於工廠、產專區地主提出希望先建後拆，減少搬遷、搬入作業麻煩，地政局重劃科股長吳美娟回應，此事涉及切結、地上物拆遷以及分配三個過程，待城鄉局於公展期間收回切結書後，研議辦理。

會中也有民眾質疑，重劃聽了十幾年，質疑這次公展是因為選舉到了，選完是否又再拖延？新北城鄉局都市計畫科長楊恩捷承諾「絕對不會」，是因都市計畫持續進行中，面對民眾陳情抗爭，內政部地政司2015年審議要求納入民眾陳情，本次「再公展」4大重點為，將既有合法密集聚落排除重劃、增加產業需求用地、生態和文化古蹟保存、公共設施調整。

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