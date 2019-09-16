中秋假期國道每日肇事達103件 交通部：低於去年數字

2019-09-16 19:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中秋連續假期結束，交通部高速公路局今天公布連假期間國道疏運成效，今年中秋連假每日肇事件數平均為103件，低於107年中秋連假，對整體車流也未造成太大影響。另，新版高速公路1968網站及App於108年中秋節前新增主動推播功能改版上線，中秋節連假每日瀏覽量約73萬次，為平日使用量的6倍以上，顯示用路人多能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。

高公局統計，中秋節假期國道全線雙向交通量介於104.6~115.6百萬車公里之間，符合先前預估。假期首日西部國道湖口至新竹、土城-大溪路段於6時30分出現壅塞並於16時後紓解，國5南向南港系統至坪林路段於5時30分出現車多情形，到7時實施高乘載管制後陸續紓解。下午14時出現一波南向車潮，到17時後也紓解，並慢慢恢復正常。

第2日西部國道大致行車順暢，僅國5於下午14時起出現北返車多壅塞情形，惟於晚間24時即逐漸紓解；收假日的西部國道僅下午時段於北向部分路段略為壅塞，如國1頭份-竹北、北斗-埔鹽系統、國3關西-龍潭路段，餘路段均能維持正常，國5北向頭城至坪林路段也在晚間18時後疏解。整體而言，本次中秋連假整體國道交通狀況與預期相符，國道整體行車狀況尚可。

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