改善高鐵鄰近道路交通景觀 雲縣爭取2.7億打造虎尾芒果綠廊道

2019-09-16 17:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕改善高鐵雲林站鄰近道路交通問題，雲林縣政府規劃爭取2.7億打造虎尾「芒果綠廊道」，降低虎尾興中里清雲路及廉使里庄內道路的交通量，延伸虎尾建國一村芒果樹的美麗景觀，打造美麗虎尾。

虎尾高鐵雲林站啟用以來，帶動地方發展及旅次人潮，但也造成周邊交通混亂，為改善虎尾高鐵站到市區的交通並保護鄰近道路景觀環境，虎尾公所透過雲林縣政府爭取芒果綠廊道計畫案，規劃道路拓寬長度約1.5公里、工程總經費2.7億元。

雲林縣長張麗善今天率雲林縣府工務處長汪令堯偕同雲林縣議員黃美瑤、王鈺齊、前立委張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、鄰近各里里長等人現勘雲林縣虎尾興中、廉使、建國等里道路。

張麗善指出，虎尾市區通往高鐵站主要道路雲91線清雲路至博愛路段，因交通流量大，尤其是假日或連續假日容易導致塞車，為紓解交通壅塞、降低興中里清雲路及廉使里庄內道路的交通量，將在光復路至建成路開闢「芒果綠廊道」。

丁學忠指出，透過綠廊道直接將舊市鎮與新市鎮連接，且將芒果綠廊道道路連接到虎尾建國一村的芒果大道，形成一條美麗的自然景觀，為雲林再增一條綠色隧道，既串連虎尾新舊城鎮，又能帶動建國眷村及周邊地區發展。

張嘉郡以該工程完成後可有效連結虎尾鎮原都市計畫區、高鐵特定區、建國眷村、虎科大高鐵校區與臺大醫院雲林分院虎尾院區，帶動虎尾整體發展與觀光，值得期待。

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