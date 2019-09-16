高雄鴨場驚見首例H5N5禽流感 撲殺逾3千隻鴨

2019-09-16 15:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市旗山區鴨場確診台灣首例H5N5禽流感病毒，撲殺超過3千隻鴨，亞洲目前僅中國在2008年有正式通報該病毒案例。農委會副主委黃金城表示，高雄該鴨場周圍禽場沒有發現病毒，顯示疫情尚未擴散，目標是3個月內從環境中完全清除。

防檢局副局長杜文珍指出，防檢局從8月23日到9月12日季節交替前針對6個縣市共30場鴨場強化檢驗，9月13日高雄市旗山區一處土番鴨場確診H5N5高病原性禽流感，共撲殺3583隻土番鴨，並完成周邊3公里禽場共計5場檢驗，皆呈現陰性。

畜衛所長邱垂章表示，可能來源有2種，包含歐亞大陸的野鳥禽流感病毒在台灣與H5N2禽流感重組成新的病毒株，或是透過野鳥從其他地方攜帶入境。畜衛所說明，高雄鴨場採樣時鴨隻都還沒有發病，亞洲國家中，中國在2008年有通報過H5N5禽流感病毒，但是確切來源難以判定，整個歐亞大陸都可能是野鳥來源。

畜衛所指出，H5N5不是人畜共同傳染病，但是屬於高病原性禽流感病毒，雞鴨等禽類染病後致死率高，2016到2018年間在歐洲地區野鳥檢出15例，德國3個火雞場及克羅埃西亞4家禽場發生零星案例，全球其餘各國沒有發生嚴重疫情。

杜文珍表示，接下來還會繼續進行水禽場主動監測，每年約檢測140場，並集中於禽流感發生熱區進行採樣，也請產業團體督導相關業者執行禽場消毒清潔作業。農委會說明，台灣去年禽流感疫情以H5N2亞型HPAI為主，總共98個禽場發生，今年也是以同型病毒為主，目前共55場出現疫情。

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