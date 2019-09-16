大龍街928封街辦園遊會 免費體驗射箭、投壺、紙藝

2019-09-16 13:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮將於今年9月28日於台北市孔廟隆重登場，屆時將於大龍街封街舉辦「儒風．藝遊好時光園遊會」，現場會推出麒麟紙藝教學、射箭投壺等活動，活動完全免費。

北市祭孔大典將於9月27日舉行釋奠習儀、9月28日舉行釋奠典禮」，祭典上會有佾生（負責跳舞）、禮生（執禮者）與樂生（演奏和唱歌），這次的樂生是重慶國中的學生、禮生由地方仕紳擔任、佾生則是大龍國小的學生。孔廟將於27日上午8點、28日上午5點30分在黌門口發送當天參禮證各100張給現場排隊民眾。

由於此次釋奠典禮適逢週末，且欣逢孔廟90週年紀念，孔廟特別規劃28日上午9點至下午4點於大龍街封街舉辦「儒風．藝遊好時光園遊會」，這次活動以儒學為主題，並結合傳統手作與創新科技，活動完全免費，參加活動的民眾還有機會獲得桌遊、Q版孔子毛巾、文件夾等贈品。屆時攤位將有論語紋身貼紙體驗區、麒麟紙藝教學、射箭投壺遊樂、古裝更衣拍照打卡區，剪紙趣味四勿猴手作課程分享等活動，民眾也可體驗結合儒家文化的RPG遊戲「孔子點點名網頁互動遊戲」。

財政部台北國稅局大同稽徵所當天也會舉辦「發票.e化.好運到」統一發票租稅宣導活動，民眾可攜帶9月份發票參加闖關活動，有機會獲得保鮮盒、吸塵器、果汁機等贈品。

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