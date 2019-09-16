圓丈夫遺願造福行動不便市民 她捐180萬復康巴士

2019-09-16 11:12

〔記者蔡文居／台南報導〕為了圓已故丈夫的遺願，造福行動不便市民，曾任新市鄉民代表的鄭陳月雲女士，今天偕同子女用已故先生鄭明郎名義捐贈台南市政府復康巴士一輛，約180萬元。南市社會局於今天在永華市政中心舉行復康巴士捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀推舉其善行。

黃偉哲特別感謝鄭陳月雲女士延續兩夫妻為民服務精神，以實際行動提供行動不便民眾交通服務支持。

鄭陳月雲的先夫鄭明郎曾擔任新市鄉民代表、副主席，而她也擔任5屆新市鄉民代表，夫妻二人都以服務民眾為優先。

她表示，她先生鄭明良生病期間，深深體會就醫看診時交通不方便，當時曾不只一次提到如果能有專車可協助載送病人就醫，一定可以減輕病人及家屬經濟與照顧負擔，她一直把先生的這個想法放在心中。

今年鄭陳月雲得知南市府可接受民間捐贈復康巴士，便堅定的要完成先生遺願，日後希望這輛復康巴士代表他們夫妻繼續服務，提供更多有需求的民眾，有更舒適交通接送服務。

目前南市共有146輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，供行動不便民眾使用，這些車輛多數由民間企業、團體及市民個人所捐贈，市府歡迎社會各界的資源挹注，共同為身障服務而努力。

社會局表示，為回應行動不便市民的需求，今年起社會局也延長復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，預約請洽06-2975678（永華、溪南區）或06-6328899（溪北區）。

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