復康巴士好難叫 高市改由客運業接手

2019-07-17 20:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市復康巴士每天預約逾上千趟，供不應求，卻被抱怨電話專線常忙線，也曾出現叫不到車窘況，交通局決定7月起改由高雄客運接手，擴充一倍共32線的預約電話，此外，也全面改善網路訂車網頁介面。

復康巴士叫車服務原本由弱勢團體負責，疑因人力、設備與財力限制，運作成效不如預期，也讓家屬失望，交通局常接到民眾抱怨電話，其中，以叫車專線打不進去反映最多，其次是不知可以網路叫車，認為網路訂車的網頁介面不實用。交通局決定改由高雄客運接手，負責復康巴士交通接送服務，高雄客運網路訂車網頁為www.kbus1314.com.tw最近已完成改版，為了解申請人和家屬需求，高雄客運還於上月進行電話問卷，讓民眾感受業者和市府改善的誠意。

交通局表示，除了電話預約專線外，提供民眾更快速網路預約及即時訂位查詢，可以多加利用；高雄客運自接手營運復康巴士接送業務以來，為強化接駁服務，完成網路訂車網頁改版，也增設訂車話務人員及擴充電話線路至32線（增加15線）。

市府強調，網路訂車網頁除提供訂車功能外，亦可全時段查詢確認相關訂車紀錄，無需撥打電話確認額外等待。另為避免訂車線路佔線，訂車以外之相關客服問題，請撥打高雄客運0800-661314免付費客服電話。

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