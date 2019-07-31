感恩復康巴士曾助母親 女工程師慨捐新車

2019-07-31 17:30

［記者陳恩惠／桃園報導］從事半導體測試程式開發的女工程師王蓮蓉，由於年邁母親生前因糖尿病及骨質疏鬆症不良於行，乘坐輪椅出外就醫不便，曾使用市府提供的復康巴士，體會到行動不便人士對就醫交通工具的強烈需求，因而以父母名義捐贈一部價值116萬5000元的高頂復康巴士回饋社會，她的義行讓桃園市長鄭文燦、社會局長王安邦感佩不已。

鄭文燦市長說，王小姐以過來人身分捐贈復康巴士，這代表對雙親的思念，加上母親過去也使用過復康巴士，能將這份愛心擴大照顧其他人，一定讓受惠的許多身障朋友感動！桃市升格前只有80餘輛復康巴士，如今已達173輛，仍需要持續捐贈，希望能將8年以上就車輛淘汰。

他又說，目前桃園中、重度的身障市民有2萬7000人，領有身障手冊8萬人，中重度較需要復康巴士，登記使用復康巴士的有9300人，一年大概出車27萬趟，每人平均使用30趟，對他們去就醫非常方便，如今預訂復康巴士也採取比較智慧化作法，基本上容易訂，因身障朋友數量增加，市府的目標至少要達到180輛，要謝謝王小姐的愛心，也讓她的善行做最好的發揮。

王蓮蓉表示，為了紀念爸爸王明鳳、媽媽陳秀枝，以他們之名捐贈復康巴士，爸爸當初隻身來台，才成家立業，生了5個女兒，胼手胝足、辛苦栽培我們，姊妹們相當感念父母栽培，母親往生前因骨質疏鬆症，有使用復康巴士的需求，8年多前預訂車子相當不方便，常常要數天前預約，但有突發狀況無法預知，如今我很高興能用此回饋社會的方式紀念父母，但在我們姊妹心目中，最重要的是：「老兵精神永遠是最偉大的！」

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