高雄輕軌二階新消息 明天起「摸黑」試新車

2019-09-16 11:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第二階段終傳出好消息！高市捷運局今指出，輕軌二階統包工程已完成二階車輛在一階路段行駛的系統整合工作，二階車輛將自9月17至19日，利用夜間非營運時段、在籬仔內站到哈瑪星站（一階路段）進行整合測試。

捷運局說明，依照統包工程契約規定，統包商中鋼公司應進行輕軌第一階段營運路段各項工程必要調整與補足，使第一、二階段購置的所有列車，均能在全段輕軌路線上正常營運，且相關作業不得中斷第一階段營運。

為達此目的，中鋼自工程開始即籌劃兩階段機電系統相關施工、測試及驗證配合方案，按部就班逐步實現，目前輕軌一階路段配合二階列車行車所需施工作業已完成，須進行整合測試以驗證系統功能，期使輕軌建設朝更完善邁進。

捷運局表示，為避免影響現行輕軌營運，將安排在夜間非營運時段，自9月17日起至9月19日連續三天，每天晚間10點至翌日凌晨5點，以第二階段統包工程購置的列車，在籬仔內站~哈瑪星站路段（C1~C14）執行整合測試。

為避免影響市民生活安寧，將關閉部分路口聲光號誌，安排義交人員協助指揮交通，屆時請行經輕軌路口民眾注意輕軌列車，依照交通號誌與義交人員指揮通行，共同維護路口行車安全，期待輕軌沿線市民也能體諒短期夜間測試所造成的不便與影響。

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