真發財！高雄捷運、輕軌連3年達標財務盈餘

2019-06-20 20:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄捷運、輕軌營運已連續3年財務盈餘，去年盈餘7243萬元，今年一至五月盈餘7300萬元，超過去年一整年盈餘，為加強高捷安全，昨進行定期安檢，達標分數再創新高為92.4分，提出4個改善及15項建議事項，未來配合捷運黃線、路竹延伸線、環狀輕軌第二階段等交通建設，建構更完整軌道運輸路網。

高雄市交通局今天請來10位專家、學者，定期安檢全市軌道運輸，為捷運及輕軌的經營和安全把關，由副局長黃萬發擔任召集人，他表示，高捷公司營運已連續三年財務盈餘，其中去年盈餘已達7243萬元，今年一至五月盈餘已達7300萬元，另於今年農曆初三當日，不僅捷運運量達37萬446人次，再創歷史新高。

交通局統計發現，高雄捷運及輕軌總計今年二月運量大幅成長，較去年同期分別成長2.56%及4.29%，配合未來運輸路網擴增、便利性，以配合未來運輸路網擴增、便利性提升，高雄捷運運量也將可望持續成長，達到永續經營目標。

交通局指出，105年、106年及107年已連續3年財務盈餘，另有關運量部分，高雄捷運自97年通車時平均日運量約11.07萬，至107年平均日運量已達17萬7300人次約成長60%，另輕軌運量107年日平均運量為9223人次，相較於106年日平均運量7376人次也增25%

專家昨開出4項一般注意改善事項、15項建議事項與8項嘉許事項，爭取經營國內長途陸纜電路出租業務，導入多元行動支付領先亞洲同業、提供車站旅客主動引導服務系統等，與會專家提供各項建言，期望高雄捷運及輕軌營運品質提升，更能吸引民眾搭乘。

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