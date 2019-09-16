琵琶颱風、2低壓共存 北東未來一週有雨漸轉涼

2019-09-16 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕今年編號第16號颱風琵琶昨晚生成，不過路徑持續朝日本南方海面前進，對台無直接影響，不過未來一週因季風低壓環流的東北風影響，水氣偏多，北台灣也將逐漸轉涼，不過目前還不算真正入秋，到下一週可能又會回到典型高溫的夏季天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象 老大洩天機」發文指出，目前位於關島北北東方的颱風「琵琶」正持續朝北北西前進，未來有可能減弱變回「熱帶低壓」，對台也無直接影響。另在這一波「季風低壓」環流內還有兩個低氣壓，其中在日本南方近海的低氣壓，將持續向北北東遠離，對台灣無影響；至於離台較近的低氣壓，未來的路徑偏向西南，可能會為台灣附近帶來直接或間接的水氣變化，後續發展仍有待觀察。

氣象專家彭啟明則在臉書發文指出，西太平洋的季風低壓未來幾天都將持續影響台灣天氣，加上東北風影響，包含北部東北部迎風面都有持續性降雨發展，中南部靠山區也偶有短暫降雨。不過彭啟明也指出，這一波還不是典型秋天的大陸高壓南下所產生的東北風，只是季風低壓發展的環流，包含北部東北部及東部都將感受到明顯涼意，民眾須留意早晚溫差，不過預估到下週還是會回到典型高溫的夏季天氣，目前夏季還不算結束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法